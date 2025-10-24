Над четырьмя регионами России сбили 21 беспилотник
25 октября 2025 в 01:32
Фото: © URA.RU
Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областями. Об этом сообщило Минобороны.
