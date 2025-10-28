Кремль оценил вероятность возобновления диалога по Украине

Песков рассказал, из-за кого встали переговоры по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кремль не может оценить перспективы возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в сложившейся паузе в диалоге Москва винит «нежелание киевского режима» отвечать на вопросы, которые были заданы российской стороной.

«Пока не имеем возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса. Возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать переговорный процесс, отвечать на вопросы, которые были нами заданы. Все это оставлено без ответов», — прокомментировал Песков позицию России, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал сообщения, которые ранее поступили от Службы внешней разведки России. По словам Пескова, СВР регулярно перехватывает иностранную речь на линиях связи украинских подразделений. Он заверил, что армия продолжит выполнять поставленные задачи, несмотря на присутствие иностранных специалистов в зоне боевых действий.

