Макрон планирует вмешаться в украинский конфликт Фото: Официальный сайт Европарламента

Париж готовит развертывание военного контингента на Украине, при этом намереваясь маскировать свои действия как отправку «небольшой группы инструкторов». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР РФ).

«На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ», — говорится на официальном сайте СВР РФ. Согласно официальному сообщению, у Службы имеются данные, свидетельствующие о планах французского президента Эммануэля Макрона по вмешательству в украинский конфликт. Решение связано с попытками Макрона, столкнувшегося с острым затяжным социально-экономическим кризисом во Франции, повысить свой политический авторитет за счет военных успехов за рубежом.