Франция придумала, как скрыть переброску своих военных на Украину
Макрон планирует вмешаться в украинский конфликт
Фото: Официальный сайт Европарламента
Париж готовит развертывание военного контингента на Украине, при этом намереваясь маскировать свои действия как отправку «небольшой группы инструкторов». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР РФ).
«На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ», — говорится на официальном сайте СВР РФ. Согласно официальному сообщению, у Службы имеются данные, свидетельствующие о планах французского президента Эммануэля Макрона по вмешательству в украинский конфликт. Решение связано с попытками Макрона, столкнувшегося с острым затяжным социально-экономическим кризисом во Франции, повысить свой политический авторитет за счет военных успехов за рубежом.
К направлению на Украину готовится воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк предполагаемой группировки составляют бойцы Французского иностранного легиона, причем значительная часть легионеров имеет латиноамериканское происхождение. Подразделения уже размещены в приграничных районах Польши, где проходят подготовку, боевое слаживание и получают вооружение и военную технику. Пресс-бюро СВР также отмечает, что Франция готовится к возможным потерям и необходимости лечения раненых: выделяются сотни дополнительных койко-мест в военных госпиталях, а медицинский персонал проходит специальные курсы для работы в полевых условиях на территории Украины.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
