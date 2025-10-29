«Хотелось все бросить»: владелица нового кафе в Кургане о котах и форс-мажорах на запуске

В Кургане открылось новое кафе с авторскими десертами Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В Кургане при кондитерской начало работу новое кафе, отличающееся оригинальным меню. Корреспонденты URA.RU побеседовали с владелицей заведения Fantasy Sweet Юлией, чтобы узнать, с какими нюансами сталкивается бизнеса в сфере общественного питания на этапе открытия. Как котенок изменил жизнь экс-менеджера ресторана быстрого питания — в интервью URA.RU.

— Расскажите, с чего начинался ваш путь? Прошли по нему самостоятельно или это командная работа?

Кондитерский путь начался с кота, как бы странно это ни звучало. Я работала менеджером в «Бургер Кинг», выгорала на работе и искала пристанище дома, но, поскольку много лет жила одна, счастья дома не находила, увидела на сайте объявлений котенка, в этот же день поехала и забрала. Как оказалось, ему не было двух месяцев и он не мог самостоятельно перешагивать порог дома, падал и пищал. Я открыла больничный и почти месяц его выхаживала. Вернувшись на работу, поняла, что не хочу так жить, не хочу тут работать, хочу творчества и свободы.

Продолжение после рекламы

Из одной комнаты в квартире решила сделать цех, а в другой жить с котом. Денег на реализацию не было, поэтому съездила в пару командировок, купила духовку, миксеры, плиту, мебель, инвентарь, холодильники и другие принадлежности. Вложив все средства в ремонт и инвентарь, выхода не было, торты должны были стать источником дохода. Мне очень нравилось проснуться, заняться своей домашней рутиной, переодеться и зайти в соседнюю комнату на работу. Так продолжалось около четырех лет, пока новый поворот судьбы не изменил мой прежний жизненный ритм.

— С чего началась реализация кафе? С чем неприятным пришлось столкнуться? Бывали ли неожиданно приятные повороты судьбы?

После того как мне сделали предложение в Африке, мы уже с мужем переехали в Курган вместе. Он сказал, что мои торты должны быть везде, ведь лучше никто не делает. Я бы поспорила, конечно, ведь есть Гарухару, Хесус Эскалера, например. Слова мужа внушили уверенность, ведь из 30 квадратных метров я уже выросла, в комнате не хватало места под коробки, мне не хватило холодильников, а ставить уже было некуда. Так мы начали искать помещение. Нашли идеальный, как тогда казалось, вариант, уже решали вопрос со светом, нужно было провести 380 В , но в последний момент владелица сдала помещение не нам.

Расстроились, продолжили поиски, нашли больше и дороже, было страшно, ведь ремонта не было от слова совсем. Не было отделки (местами дранка, местами газобетон), не было ни одного провода от щитка, делали ремонт с переносной лампочкой, вентиляция также отсутствовала, но было подведено 380 В, и это сыграло решающую роль. Я решила, что можно рискнуть, как и 4 года назад, вложить вообще все, что есть.

На моменте запуска оборудования оказалось, что кабель в земле пробит и 380 В у нас нет, очень расстроилась, после неправильного подключения конвектомат выдал ошибку, решили, произошел перебой с электричеством, сгорел двигатель на нем, всё это встало ~60000 р. и затянулось на долгое время. Каждый раз перед запуском происходили форс-мажоры, которые тормозили. Много раз хотелось всё бросить, так как почти 6 месяцев у нас нет ни единого выходного и спокойного дня, но вера в лучшее и отзывы людей вдохновляют. 99% отмечают уют, милую обстановку и вкусное меню с десертами. Только ради благодарных людей и держимся.

— Как выбрали позиции в меню? Драники случайно появились или это особая личная история?

Меню придумывалось из моей головы, как и техкарты к нему. Я не люблю картошку, только в виде пюре, муж обожает жареную. Почему бы не ввести драники, как пюре внутри и хрустящие снаружи, теперь я люблю картошку. Хотелось дать выбор, кто не ест свинину, есть курица, рыба и креветки. Ну и само собой все продукты на кухне должны использоваться, чтобы минимизировать списания. Поэтому меню продумано очень грамотно с точки зрения производства, списания действительно минимальные и каждый процесс адаптирован под быструю отдачу, максимум полчаса при загруженности кухни. Сейчас у нас есть брускетты, сырники, драники, пасты, салаты, супы, каши и омлеты.

Продолжение после рекламы

— Какие десерты самые особенные, но недооцененные, на ваш взгляд? Какие больше всего любят курганцы?

В своих десертах я не устанавливаю разную стоимость на начинки, хотя в себестоимости они все разные. Потому что хочу, чтобы цена не была решающим фактором при выборе, хочу, чтобы люди пробовали то, что хочется, а не то, что бюджетнее. Многие не знают, что такое муссовые пирожные, и боятся пробовать новое и непонятное, но в последнее время ситуация изменилась. Многие, попробовав торты и чизкейки, стали просить муссовые пирожные, возможно, из-за своей интересной формы они привлекли таки внимание. Самыми недооцененными сейчас я бы назвала капкейки и торт клубника-шпинат.

Капкейки — невероятно нежные и вкусные кексы, а клубника-шпинат не только бомбическое сочетание вкусов, но и польза, какая может быть доступна в торте. Сейчас все больше курганцев выбирают муссовые пирожные и чизкейки.

— Что подарить близким на ближайшие праздники?

Совсем скоро День матери, а за ним следует Новый год. Каждый год я готовлюсь к праздникам заранее и анонсирую тематические наборы. Всю информацию публикую в соцсетях, так что рекомендую подписаться и ждать анонса, наборы на День мамы очень быстро разбирают, для цветочных и кондитерских этот праздник один из самых загруженных в году. Каждая мама чувствует себя счастливой, когда открывает праздничную коробочку с красивыми десертами в форме сердечек и посланиями от своих детей.

— Есть ли тренды в кондитерском деле сейчас, подобно дубайскому или волосатому шоколаду?

Бенто-торты в тренде много лет, но муссовые бенто в этом году набирают обороты, опять же из-за своей уникальной формы, а еще они очень нежные, практически всегда в наличии и удобны в формате для двоих. Также тренд этого свадебного сезона — длинные прямоугольные торты, я в восторге от этого тренда, потому что транспортировка таких тортов — это 0 переживаний, на площадках официанты ликуют, ведь торт удобно нарезать, а фото от невест — это отдельный вид искусства, торты выглядят очень масштабными, если 5 кг в два яруса — это малыш, в случае с длинным тортом это выглядит грандиознее.

— Как вы балансируете между «чтобы было вкусно» и «чтобы не отпугнуть ценой»?

По моему мнению, чем понятнее состав, тем вкуснее. У нас простое и понятное меню, да, кто-то не пробовал вяленых томатов и не знает, что такое каперсы, но таких позиций, как и людей, мало. В любом бизнесе важно считать, на примере с драниками: сами по себе они не дорогие в себестоимости, а вот лосось — да, при сочетании бюджетного сырья (картофель и морковь, например) и дорогого (лосось, креветки, вяленые томаты) можно балансировать в граммовках. Мне все знакомые сказали, что цены слишком бюджетные, я считаю, что с нынешней маржинальностью можно работать, главное — привлечь достаточное количество гостей. У меня нет цели заработать всех денег мира, я больше про творчество, чем бизнес, если честно.

Продолжение после рекламы

— Есть ощущение, что курганцы стали больше ходить завтракать вне дома — это мода или просто лень готовить?

Можно назвать тенденцию не модой или ленью, а культурой? Я считаю, завтракать не дома — прекрасно, ведь это еще один повод провести время вместе, с мужем, женой или семьей в полном составе. Не убирать потом кухню, не загружать посудомойку, не следить за самим блюдом, а просто наслаждаться едой, музыкой, семьей, людьми вокруг, собой. Мы так много работаем, стараемся все успеть, что часто забываем радоваться простым мелочам, очень важно периодически замедляться и видеть поводы для радости вокруг себя. Мне, например, очень нравится время с 14 до 16, солнышко красиво бьет в окно, я заказываю покушать и фотографию еды для соцсетей при красивом, теплом освещении. Не люблю раннее утро, вообще делала в жизни все, чтобы слова «утро» в моей жизни не существовало, но после чашки капучино и сырников с клубникой мнение сразу меняется, поднимается настроение и появляются силы победить в этой гонке «успеть сегодня все».

— Что чаще всего просят добавить в меню и что вы принципиально не хотите делать, даже если это просит половина гостей?