Существуют люди, которые не просто работают со звездами, но еще и могут с ними дружить и получать от них поддержку. Одной из таких счастливиц является основательница концертного агентства Mahnevaevent Екатерина Махнева. Обсудили с организатором концертов, в чем секрет сближения с артистами, всегда ли суперзвезда может собрать sold out и какой подвох кроется в райдерах.
«Я профессионально дружу с артистами»
— Катя, ты очень известный организатор в городе. Кроме того, часто вижу в твоем telegram-канале, насколько близко ты общаешься со звездами. Давно ты занимаешься этим?
— Конкретно звездами, наверное, года с 2010-го. Мы уже более 10 лет привозим артистов в «Огонек» и на Дни городов. Все начиналось с малого, а потом постепенно артисты стали просить сделать им сольные концерты. Так мы поняли, что можем все делать «под ключ». Иногда мне говорят: «Представься необычно». Говорю: «Я профессионально дружу с артистами».
— Помнишь, каким был первый концерт, который ты организовывала?
— Это были несколько Дней города, причем в один из праздников прошел в моем родном Карпинске. Для меня это была большая ответственность, потому что я договаривалась с главой города. Я никогда в жизни не пользовалась какими-то связями, поэтому, конечно, я боялась сделать что-то не так. Я помню, что там были крошечные бюджеты. Или в Волчанске: когда пришел Александр Вячеславович [Вервейн, глава администрации Северного управленческого округа], мы привозили сначала кавер-группу, а потом постепенно артисты становились все серьезнее. Для меня самые дорогие сердцу мероприятия — это те, что проходят в маленьких городах.
— Почему же?
— Например, в том году мы проводили в Сосьве День поселка. Понятно, что люди после пожаров, к ним никто никогда не приезжал. Вроде бы для нас в этом ничего такого, но когда мы привезли «Корни» и посмотрели на лица людей, то увидели: «Реально? Настоящая группа „Корни“?»
В том году мы привозили Михаила Шуфутинского, хотя у него в райдере прописано, что он больше 200 км на автомобиле не ездит, иначе нужен вертолет. Не знаю, как я его уговорила, даже за бюджет меньше, чем он стоит.
Михаил Захарович потом сказал мне после концерта: «Катя, как ты меня уговорила? Знаешь, я рад. Ради таких концертов я работаю, потому что это другие эмоции». Или в Волчанске выступали Gayazovs Brothers, там девчонки просто ревели. В такие моменты ты понимаешь, что даешь людям эмоции. Когда живешь в большом городе, то можешь сходить на бесплатный концерт, нас сложно удивить каким-то артистом, а есть люди, которые живут в Карпинске и дальше Краснотурьинска не были.
— Это явно очень трудоемкая работа — организовать сольный концерт или День города. Что самое сложное в этом деле?
— Я часто полностью делаю «под ключ», потому риски на мне. Продала ли я билеты, случился ковид, что-то в стране или дождь пошел летом? Это никого не волнует. Хотя, когда у тебя дружеские, годами наработанные отношения, артисты идут навстречу. Были случаи, когда разные популярные исполнители снижали гонорар или вообще его не брали, а просили только оплатить команду, потому что они понимают, что если что-то произошло — это не моя вина. Они говорят: «Мы видели, что ты все сделала. Не хотим, чтобы ты уходила в минус». Не буду называть имен, шоу-бизнес — дело такое, но это популярные артисты.
— Ты часто упоминаешь, что у тебя хорошие отношения с артистами и их директорами. Как тебе удалось этого достичь?
— Я не знаю, правда. (смеется) У меня однажды была такая жизненная ситуация… Я всего один раз видела Иракли: мы провели концерт, он уехал, позже говорит: «Давай сделаем сольник в Екатеринбурге». Мы начинаем готовиться, но у меня случается большое горе — умирает папа.
Для меня это была огромнейшая трагедия, потому что я папина дочка, а до концерта остается одна или две недели. Напоминаю, что Иракли я видела один раз в жизни, но он позвонил, сказал, что берет все в свои руки, и попросил ни о чем не думать. Артист поддержал меня так, как не поддержали, наверное, даже мои близкие люди и родственники. Как это получается, я не знаю.
— Может, все же, есть какой-то секрет: как расположить к себе звезду, чтобы она даже приветы передавала?
— Мы часто говорим: «С нами душевно, это по любви». Это не просто придуманная фраза, на самом деле так оно и есть. Вроде бы зачем мне надо встречать артистов, если я выйду с этим концертом в ноль? На кой мне покупать за свои деньги подарки? Но хочется, чтобы человек приехал, и сразу понимал, что его здесь ждут.
Когда у нас был концерт Олега Майами, мы узнали, что этим же рейсом летит Леша Свик и Карена Макарена. Мы быстро подсуетились и всем — директору, менеджерам, ребятам из команды — подготовили маленькие подарки. Пусть это будет магнитик или открытка, но она будет у всех, включая звукорежиссера. Любовь Успенскую мы встречали с цыганами, Олю Бузову — с розовым мишкой, Мию Бойко — в русском стиле, потому что у нее выходил народный альбом.
Мы с самого начала хотим, чтобы человеку было комфортно. Люди понимают, что мы не станем прыгать перед артистами, а будем с ними всегда общаться на равных. Как сказала одна артистка: «Когда я выхожу, у людей в глазах сразу же деньги, подписчики, что с меня поиметь». Но сразу видно, когда ты делаешь что-то искренне.
Даже когда мы встречали Шуфутинского, долго думали, что ему подарить. По итогу пошли в антикварный магазин, нашли там ноты 1960 года, потому что Шуфутинский пианист. Вроде они стоят небольших денег, в пределах 10 тысяч рублей, но его это очень сильно тронуло. Стасу Михайлову мы заказывали книгу в кожаном переплете про храм в Верхотурье.
— То есть нужно относиться к звездам так же, как хотелось, чтобы относились к тебе?
— Все люди, просто нужно всегда оставаться человеком, и тогда без разницы, кто перед тобой — звезда или не звезда. Надо общаться на равных, не надо строить из себя кого-то. Мы также дружим с музыкантами артистов. Они говорят, что перед звездами все лебезят, а они будто второсортные. Но ты не знаешь, вдруг приедет какая-то группа, а завтра они будут с Киркоровым, такое было. А потом скажут команде: «Давайте ей устроим!»
О странных запросах поклонников
— Ты ранее упомянула Мию Бойко. Вы сейчас сотрудничаете с ней, после того, как она попала в скандал в Надыме, когда вызвала на сцену девочку в маске кошки и задала ей вопрос: «Ты квадробер, не дай бог»?
— Это было после нас, кстати. У нас были и есть достаточно хорошие отношения. Конечно, с волной популярности райдер изменился. Автомобили, отели стали другого уровня. Мия все равно еще молоденькая девчонка, хотя на самом деле она хорошая. Пройдет время, и она что-то поймет. Все мы совершали ошибки, и дай бог, чтобы их было меньше.
— Не страшит, что звезды могут что-нибудь ляпнуть, а у вас концерт? Если ли опасения, что люди начнут сдавать билеты?
— Когда-то давно мы привозили рэпера Slim. Мы понимаем, что сейчас его не привезем, потому что он много чего сказал и уехал. Как бы мы к нему не относились, наверное, это не наша история.
— А из-за поведения артиста или кого-либо еще просят вернуть деньги?
— Как-то СМИ написали, что на концерте Гуфа кто-то перепрыгнул через перила и попал девочке в голову. Мы даже не успели схватить человека. В тот день мы пострадавшую оберегали, а на утро нашли ее контакты. Леша даже успел написать ей записку и оставить автограф, а я приняла решение, что нужно купить ей цветы.
— Гуф — имя громкое. Всегда можно рассчитывать, что он и ему подобные популярные артисты соберут sold out?
— Иногда ты думаешь: «Да этот артист 100% соберет», а потом ты уходишь в минус. Даже на Анне Асти был минус. Бывает, что произошли какие-то события в стране или городе, и люди не стали покупать билеты. Точнее покупали, но не настолько, чтобы можно было отбить расходы.
Бывает, ты везешь классного артиста, и не покупают билеты. Например, Мот — крутой исполнитель, его привозили несколько лет подряд в «Телеклуб», и он там не собирал sold out. Кто-то другой ставит его в «МТС Live Холл», я смотрю на это и думаю: «Ребята, вы серьезно?» Я со всем уважением отношусь к артисту, просто зная сборы… И он собирает sold out! Поэтому иногда даже зависит от площадки: куда-то идут, куда-то нет.
Также мы привозили Мию Бойко в «Фабрику», она мало собрала. Мы сделали ее концерт в «МТС Live Холл», понятное дело, она не всю площадку собрала, но намного больше, чем в «Фабрике». Либо, как у нас было с Гуфом: ковид, обстановка в стране да еще и ребро сломал, и все риски несешь ты. Это такая лотерея! Ты можешь поставить концерт на какую-то дату, потом что-то случается и продажи стоят.
Сложно угадать правильного артиста, правильную площадку, как у нас было с Олегом Майами. Он разместил у себя анонс, первые два дня продаж были такими, какие были только на Асти. Дело ближе к концерту — начинаем активно рекламировать выступление Леши Свика и Анны Асти. У нас начались медленно продаваться билеты, а все потому, что в одну неделю очень много больших концертов. Кажется, что если в первый день так покупают, то значит точно все продастся.
— Бывают ли какие-то странные запросы от слушателей? Например, просят вернуть деньги за билеты, потому что артистка выглядела не так, как они себе представляли.
— Это был не Екатеринбург, но точно концерт Гуфа. Леша никогда не выходит вовремя, это все знают, что он будет минимум через час. Подходит девушка: «У меня тут вообще-то дети. Верните мне деньги».
Был как-то случай на концерте Асти. Девушке не понравилось место, на котором она сидела. И она говорит: «Вы верните мне деньги, но я все равно на концерте останусь».
Удивительные пункты райдера и штрафы
— Часто ли приходится подстраиваться под пожелания звезд?
— Сейчас очень многие артисты, особенно которые помоложе и в шоу-бизнесе последние четыре года, любят делать райдеры в электронном виде — в виде ссылки. И они имеют привычку менять эту ссылку даже в день концерта.
Мы недавно работали с группой «Комната культуры» — классные ребята, популярные, вроде бы наши, сибирские. Подготовили райдер, идем проверять, все накрыто, а менеджер говорит: «Так у тебя тут вообще половина не так».
Мы не пошли ни в какие контры, все быстро сделали, но не каждый организатор все максимально быстро исправит. Очень важно читать райдер, потому что один раз меня саму тоже штрафанули, хотя вроде бы такой огромный опыт.
— Сильно ли оштрафовали? Видела, что у «Ленинграда» и МакSим прописано: сотрудникам концертной площадки нельзя с ними фотографироваться, иначе штраф 10 тысяч долларов.
— У многих артистов за любой пункт райдера — 100 тысяч рублей. Если это «техничка» или что-то подобное, то штрафы могут быть и на миллионы, и больше. Нас, например, один раз оштрафовали на 50 тысяч. У артиста, с которым мы работаем, также была эта ссылочка. Мы все сделали, понимаем, что на площадке, нужен охранник, который сопровождает артиста из машины, стоит у гримерки. Но буквально за день до концерта появился пункт, что охранник должен сидеть на переднем сиденье в автомобиле.
Мы уже едем обратно, и мне менеджер говорит: «А где охранник?» Я думаю, сейчас найду кого-нибудь, а тут часть коллектива решила сесть в одну машину со звездой. Тут же прикидываю: «Куда я тогда охранника посажу? Едут без охранника в авто».
Наступает понедельник, мне звонит директор: «Привет! Спасибо, команда довольна. Все, как всегда, круто, но есть один нюанс…». Я говорю: «Охранник?». Он мне в ответ: «Понимаешь, мы не можем не сказать о косяке. У нас штраф 100 тысяч, но ты переведи мне 50». Я не стала ругаться, перевела, но понимаю, что этого можно было не делать.
— А как от этого можно застраховаться? Может, просить PDF-файл?
— Никак не застраховаться. Они поменяют завтра PDF, и все. В каждом райдере артист на свое усмотрение может изменить пункты. Мы как-то возили одного очень популярного артиста, и за несколько дней там решили, что раз чужая страна, то надо везти с собой охранников, а они должны лететь с артистом через VIP-терминал и бизнес-классом. Ладно плюс-минус частное лицо платило за концерт и там были деньги.
А если у меня бюджет? Мне никто ни копейки не добавит, им вообще без разницы, есть смета, договор — все плюсы на организаторах. Представим, что мы заключили договор в феврале, а за билеты перевели в июне, и они уже стоят 30-50 тысяч рублей. Все это мои проблемы. Очень много рисков, но надо просто любить то, что ты делаешь
— Бывает иногда, что артисты вписывают чисто для проверки внимательности организаторов особые пункты. Нужно ли их исполнять?
— Был случай, когда администратор сказал, что попросили найти стейк из фламинго. Я говорю: «Так ищи, штраф же». Он отвечает: «Да я уже всем поварам вопрос задал». Есть какие-то пункты, которыми тебя проверяют, например, разложите M&M по цветам.
Недавно мы работали с Джиганом. У него в райдере появились подушка и плед. Если ехать больше 100 км, то мы всегда их кладем, чтобы артистам было комфортно. Но доехать до аэропорта? Вообще никто никогда не просил. Позже его менеджер пишет мне: «Катя, Денис просил тебе передать, что ты не положила подушку». Через 10 минут у него уже все было. Они могли меня оштрафовать, но они не стали это делать.
— Если говорит о тенденциях. Меняются ли предпочтения людей в плане артистов?
— У нас в предковидный год было много заказов на Митю Фомина, его раза четыре или пять привозили за год. В том году мы много работали с группой «Краски», а в этом многие стали просить кавер-группы.
Если говорить про открытые мероприятия, то мы всегда просим своих заказчиков брать артистов на разную аудиторию, даже если у них маленький бюджет. Мы предлагаем два средних артиста, например, Володю Маркина на взрослую аудиторию и Джаро & Ханза на молодую. Все это артисты, гонорар которых муниципалитет может себе позволить. Лучше так, чем мы возьмем одного дорогого артиста, зато всем людям подарим праздник, а не только молодежи. Кто-то это понимает, кто-то нет, тут все зависит от главы или руководителя.
