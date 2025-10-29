На заправке в Челябинске загорелся бензовоз, есть пострадавшие. Фото, видео
Пожар вспыхнул 29 октября утром
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области © URA.RU
В Челябинске на автозаправке по улице Карусельная загорелся бензовоз. Пострадал работник станции, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Сегодня в Челябинске на автозаправочной станции по улице Карусельная произошло возгорание бензовоза. В результате ЧП пострадал работник АЗС, он был доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пожар удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров и не допустить его распространение. На тушение привлекались 12 человек и три единицы техники. Причину происшествия установят сотрудники отделения дознания.
В результате пожара пострадал сотрудник АЗС
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области © URA.RU
