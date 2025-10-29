Логотип РИА URA.RU
Дрон под Челябинском вскрыл крупные нарушения на земельных участках

29 октября 2025 в 10:49
Беспилотник оперативно показал обстановку на сельскохозяйственных участках

Беспилотник оперативно показал обстановку на сельскохозяйственных участках

Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Беспилотник в Сосновском районе (Челябинская область) помог вскрыть нарушения на земельных участках общей площадью 20,4 гектара. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, земля относится к категории сельскохозяйственной.

«Камера позволила точно зафиксировать нарушения на четырех участках вблизи села Большие Харлуши. Обследование помогло установить, что земля не используется по назначению и зарастает сухой сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Собственники получат предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ. Если не исполнят в установленные сроки, получат административное наказание и пойдут в суд.

