Дрон под Челябинском вскрыл крупные нарушения на земельных участках

Беспилотник оперативно показал обстановку на сельскохозяйственных участках Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Беспилотник в Сосновском районе (Челябинская область) помог вскрыть нарушения на земельных участках общей площадью 20,4 гектара. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, земля относится к категории сельскохозяйственной.

«Камера позволила точно зафиксировать нарушения на четырех участках вблизи села Большие Харлуши. Обследование помогло установить, что земля не используется по назначению и зарастает сухой сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.