Семь российских аэропортов приостановили работу за прошедшую ночь

15 ноября 2025 в 07:41
В Ижевске закрыли небо

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Аэропорт Ижевска временно остановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. За прошедшую ночь это уже седьмой аэропорт, в котором ввели ограничения.

«Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Меры нужны для безопасности пассажиров.

Ранее ограничения коснулись аэропортов Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Тамбова (Донское) и Уфы. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.

Сейчас ограничения уже сняты в аэропортах Самары и Саратова. В остальных аэропортах ситуация остается под контролем служб воздушного движения.

