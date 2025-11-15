США готовятся к свержению Зеленского из-за коррупционного скандала Фото: Официальный сайт президента Украины

Повышенное внимание США к коррупционному скандалу на Украине, который связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, и широкое освещение этого дела в СМИ могут указывать на желание Вашингтона изменить руководство страны, в том числе отстранить от власти украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Sohu.

Портал предполагает, что недовольство Белого дома может быть связано с тем, что глава Украины отказывается от переговоров с Россией, приводя недостаточно убедительные доводы. Кроме того, возможной причиной может служить то, что ВСУ испытывают трудности на фронте, а руководство государства старается эти проблемы утаить. Что ждет Зеленского на фоне громкого скандала — в материале URA.RU.

Скандалом управляет Запад

Коррупционный скандал, который затронул ближайшее окружение Зеленского, — не просто случайность, а типичный пример управляемого кризиса. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Матюшенков. По его мнению, сейчас антикоррупционные органы Украины находятся под влиянием западных стран.

Продолжение после рекламы

Матюшенков также подчеркнул, что скандал разразился в период, когда Киев сталкивается с военными неудачами, а сомнения в результативности финансирования страны усиливаются. Как отметил политолог, западные государства, сохраняя видимость отстраненности, фактически оказывают давление на Украину, представляя происходящие события как часть внутриполитических процессов.

Скандал подрывает позиции Зеленского

Как пишет The New York Times (NYT), политические позиции Зеленского могут оказаться под угрозой. Причиной этого являются антикоррупционные разоблачения, которые указывают на слабые места в работе его администрации.

Издание подчеркивает, что имидж борца с олигархами, который Зеленский сформировал в ходе предвыборной кампании, не соответствует нынешней ситуации. В обществе распространено мнение, что глава государства взаимодействует в ограниченном кругу лиц, игнорируя установленные правила.

На этом фоне теряется поддержка Запада

Киев может остаться без помощи Запада Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение о том, что коррупционный скандал может стать причиной сокращения поддержки Украины со стороны западных стран. Сикорский подчеркнул, что реакция украинских властей на сложившуюся ситуацию будет иметь решающее значение для определения дальнейшей политики помощи.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что факты коррупции на Украине негативно сказываются на готовности стран Запада продолжать поддержку. Туск заявил, что энтузиазм в поддержку Украины в Польше и Европе значительно снизился, поскольку население устало от продолжительного конфликта и связанных с ним финансовых затрат.

Премьер-министр отметил, что сохранение поддержки Украины становится все более сложной задачей. Он также подчеркнул, что Польша продолжит оказывать помощь Украине, однако убеждать партнеров в необходимости солидарности будет все труднее в случае появления новых фактов коррупции.

Кроме того, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто призвал прекратить финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза из-за высокого уровня коррупции в стране. По словам венгерского политика, на протяжении многих лет Брюссель направляет финансовые средства украинскому государству, однако нет прозрачности в вопросе их расходования. Сийярто отметил, что до сих пор не представлено детальных отчетов о том, как используются средства, выделенные ЕС.

С призывом остановить финансирование Украины выступил и глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он отметил, что в то время как во Франции обсуждается отмена возмещения стоимости лекарств, средства из национального бюджета продолжают направляться Киеву.

Продолжение после рекламы

Однако Германия продолжает давать деньги

Мерц хочет дать Киеву 10 миллиардов евро Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Несмотря на кризис в Германии и распространенные на Украине при Зеленском явления, такие как отмывание денег, взяточничество и коррупция, канцлер Фридрих Мерц планирует в следующем году выделить более 10 миллиардов евро из средств налогоплательщиков на поддержку Украины. Согласно планам кабинета министров под руководством Мерца, финансовая поддержка Украины в 2026 году увеличится на три миллиарда евро по сравнению с ранее запланированными показателями. Изначально в бюджете на 2026 год на эти цели предусматривалось 8,5 миллиарда евро.

Конец Зеленского не за горами

Зеленский может уйти в отставку в случае еще одного коррупционного скандала Фото: Официальный сайт президента Украины

По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, существует вероятность отставки Зеленского в случае возникновения очередного коррупционного скандала. В статье отмечается, что потенциальный скандал может разгореться, в частности, в сфере оборонной промышленности.

Издание обращает внимание на то, что при вступлении в должность глава государства заявлял о намерении ликвидировать коррупцию в стране, но не выполнил своего обещания. В публикации подчеркивается, что при Зеленском сложилась система, которая позволяет его друзьям и бывшим деловым партнерам — даже тем, кто не занимает официальных постов, — оказывать влияние на решения, имеющие ключевое значение для национальной безопасности.

При этом китайское издание Sohu сообщило, что страны Запада уже разрабатывают план отстранения от власти президента Украины. В то же время, по информации l'AntiDiplomatico, усиление роли Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может являться сигналом Запада в адрес Владимира Зеленского. Таким образом ему дают понять, что необходимо прекратить злоупотребление властью и учитывать интересы Вашингтона.

Тщетные попытки Зеленского исправить положение

В связи с коррупционным скандалом Зеленский потребовал незамедлительного увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светланы Гринчук — с поста министра энергетики. Глава Украины заявил, что сохранение этих чиновников на должностях невозможно из-за вопросов доверия.

Зеленский подчеркнул, что в случае наличия обвинений должностные лица должны нести за них ответственность, а решение об отстранении должно быть принято оперативно. Президент обратился к премьер-министру Украины с просьбой добиться от министров заявлений об отставке.

Верховная рада не верит президенту

В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично причастен к хищению средств в сферах энергетики и обороны. Парламентарий утверждает, что имеются расследования, которые позволяют с уверенностью говорить о том, что украинский президент похитил не менее 100 миллионов долларов. Депутат призвал Федеральное бюро расследований США арестовать Зеленского в связи с коррупционным скандалом.

Продолжение после рекламы

Жители Киева тоже не уверены в Зеленском

Результаты блиц-опроса, проведенного в Киеве, свидетельствуют о том, что значительная часть жителей столицы Украины полагает: Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетической отрасли страны, включая деятельность компании «Энергоатом». В ходе опроса гражданам задавали вопрос о том, располагал ли президент информацией о коррупционных практиках. Большинство участников опроса дали положительный ответ.

Молодой человек, чье высказывание попало на видео, подчеркнул, что Зеленский не мог не быть в курсе происходящего, так как представители власти и руководители предприятий находятся в тесных связях и хорошо информированы о действиях друг друга. Одна из участниц опроса выступила с инициативой организовать митинг на площади Независимости с целью выразить протест против нынешней власти. Еще одна женщина поделилась своим желанием, чтобы ее дети смогли навсегда покинуть страну.

Друзья Зеленского пытаются оправдать его действия

Столтенберг считает, что коррупция на Украине не повод ослаблять поддержку ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу не снижать уровень поддержки Украины на фоне коррупционного скандала. По мнению политика, вместо сокращения помощи Киеву необходимо продолжать оказывать ему существенную экономическую и военную поддержку, а также содействовать в борьбе с коррупцией. Он отметил, что Зеленский прилагает значительные усилия для преодоления коррупционных явлений, и международное сообщество должно поддерживать его в этих начинаниях.

В свою очередь, глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не должен фигурировать в числе подозреваемых в деле о коррупции, связанном с его партнером Миндичем. Ермак подчеркнул принципиальность президента и его решимость бороться с коррупцией, а также отметил, что антикоррупционные ведомства демонстрируют независимость и эффективность, проводя «абсолютно свободные расследования».

Есть шанс «очиститься»

В ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас высказал мнение о том, что Украина имеет возможность побороть коррупцию. Для этого, по его словам, необходимо повысить уровень прозрачности в энергетическом секторе страны и убедить европейских партнеров в эффективном использовании предоставляемых средств. Вайчюнас считает, что такие меры позволят Украине избавиться от коррупционных схем и укрепить свои позиции.

Но путь в Евросоюз закрыт