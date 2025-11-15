Самолет с 90 пассажирами совершил аварийную посадку в Хабаровске
15 ноября 2025 в 08:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Хабаровске совершил аварийную посадку авиалайнер, который следовал по маршруту Владивосток — Благовещенск. На борту находились 90 пассажиров и 5 членов экипажа, все они остались невредимы. Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
