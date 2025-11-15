Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Самолет с 90 пассажирами совершил аварийную посадку в Хабаровске

15 ноября 2025 в 08:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Хабаровске совершил аварийную посадку авиалайнер, который следовал по маршруту Владивосток — Благовещенск. На борту находились 90 пассажиров и 5 членов экипажа, все они остались невредимы. Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал