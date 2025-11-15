Нарколог предупредил о риске впасть в кому из-за рюмки водки
При диабете человек от спиртного может впасть в гипогликемическую кому, заявил Холдин
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
У людей, страдающих диабетом, алкоголь может стать причиной развития гипогликемической комы. Об этом сообщил психиатр-нарколог и главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Он подчеркнул, что вероятность возникновения гипогликемической комы у диабетиков значительно увеличивается в случае употребления алкоголя натощак или после физических нагрузок.
«Риск комы увеличивается еще и потому, что симптомы падения сахара совпадают с признаками опьянения: это сонливость, головокружение и потливость. В результате сложнее вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение», — заявил Холдин. Его слова приводит «Радио 1».
Отмечается, что опасность заключается в том, что при переработке алкоголя печень прекращает выделять глюкозу, что приводит к резкому снижению уровня сахара в крови. Ситуация усугубляется при приеме инсулина или других медикаментов, направленных на снижение уровня сахара.
Ранее в больницу поселка городского типа Токсово, который находится во Всеволожском районе Ленинградской области, был доставлен 14-летний подросток в состоянии алкогольной комы. Инцидент произошел 3 октября: вечером прохожие обнаружили несовершеннолетнего без сознания возле многоэтажного дома. После того, как очевидцы вызвали скорую помощь, подростка госпитализировали. Медицинские работники констатировали тяжелое состояние пациента.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.