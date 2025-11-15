Нарколог предупредил о риске впасть в кому из-за рюмки водки

При диабете человек от спиртного может впасть в гипогликемическую кому, заявил Холдин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У людей, страдающих диабетом, алкоголь может стать причиной развития гипогликемической комы. Об этом сообщил психиатр-нарколог и главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Он подчеркнул, что вероятность возникновения гипогликемической комы у диабетиков значительно увеличивается в случае употребления алкоголя натощак или после физических нагрузок.

«Риск комы увеличивается еще и потому, что симптомы падения сахара совпадают с признаками опьянения: это сонливость, головокружение и потливость. В результате сложнее вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение», — заявил Холдин. Его слова приводит «Радио 1».

Отмечается, что опасность заключается в том, что при переработке алкоголя печень прекращает выделять глюкозу, что приводит к резкому снижению уровня сахара в крови. Ситуация усугубляется при приеме инсулина или других медикаментов, направленных на снижение уровня сахара.

Продолжение после рекламы