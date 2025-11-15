Логотип РИА URA.RU
Трамп забил тревогу из-за ситуации в Европе

15 ноября 2025 в 07:36
Трамп прокомментировал ситуацию с мигрантами в Европе

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике миграционную политику европейских стран. В интервью британскому телеканалу он заявил, что масштабная иммиграция кардинально изменила облик региона в негативную сторону.

«Грустно видеть, что происходит с Европой из-за иммиграции. Европа уже не то место. Я не говорю, что каждое место, но почти каждое место, или пара мест», — сказал Дональд Трамп в интервью с GB News.

По словам Трампа, происходящие в Европе процессы вызывают у него чувство грусти. Американский политик отметил, что подобная ситуация наблюдается не в единичных случаях, а повсеместно.

