В итальянском правительстве возник конфликт из-за военной помощи Украине

Глава МИД Италии вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры страны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Между главой Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни и вице-премьером, министром транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини возник заочный конфликт. Причиной стало высказывание последнего относительно отказа поддерживать Украину в текущем конфликте. Об этом сообщила газета La Stampa.

«Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России», — cказал Таяни в ответ на высказывание Сальвини. Информация приводится в материале газеты.

В недавнем заявлении Маттео Сальвини выразил беспокойство по поводу того, что финансовые средства итальянских налогоплательщиков, выделенные на приобретение вооружений для Киева, могут способствовать распространению коррупции в спонсируемой стране. В связи с этим возглавляемая им партия «Лига» потребовала дать разъяснения по поводу недавнего коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Продолжение после рекламы

Так, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении крупной спецоперации в энергетической сфере и обнародовало после обысков у министров страны фотографии сумок с пачками иностранной валюты. По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, НАБУ проводило обыски у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Кроме того, сотрудники бюро провели обыски у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который к тому моменту уже покинул Украину.