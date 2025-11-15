Липаев заявил, что Румыния не предоставила координаты влета БПЛА в страну и данные о его маршруте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На встрече в МИД Румынии российскому послу Владимиру Липаеву был выражен протест в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским беспилотником в ночь на 11 ноября. Однако дипломат охарактеризовал эту встречу как «театрализованное представление с фотосессией».

«Так называемые доказательства в действительности таковыми не являются, поскольку не были предоставлены координаты влета объекта в страну и данные о его маршруте. Кроме того, характер обломков свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства», — отметил Липаев для ТАСС.

По словам посла, российским дипломатам было четко разъяснено, что гражданские объекты никогда не являлись и не будут являться целями для ВС РФ. В то же время украинские бойцы, не имея возможности поразить защищенные военные объекты, совершают террористические атаки на гражданские цели. Владимир Липаев отметил, предположения о преднамеренном нарушении территориальной целостности Румынии и угрозе ее безопасности со стороны России полностью исключаются.

Посол также подчеркнул, что для предотвращения случайного падения сбитых беспилотников Румынии следует прекратить поставки оружия президенту Украины Владимиру Зеленского. Липаев напомнил, что условия для достижения мира на Украине неоднократно озвучивались российскими властями, в том числе президентом Владимиром Путиным, и хорошо известны румынской стороне. По его мнению, выдвижение необоснованных обвинений в адрес РФ является неуместным.