Вашингтон, вероятно, намерен отстранить Зеленского от власти, пишут СМИ

Активное внимание США к коррупционному скандалу на Украине, связанное с делом бизнесмена Тимура Миндича, и его обширное освещение в прессе могут свидетельствовать о стремлении Вашингтона сменить руководство страны. В частности, отстранить от власти Владимира Зеленского, сообщает портал Sohu.

«Дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти», — говорится в материале.

По мнению портала, недовольство Белого дома обусловлено тем, что глава Украины не желает вести переговоры с Россией, приводя для этого неубедительные аргументы. Также причиной может являться то, что ВСУ терпят неудачи на фронте, которые руководство страны пытается скрыть.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении крупной спецоперации в энергетической сфере и обнародовало фотографии сумок с иностранной валютой, обнаруженной в ходе обысков. По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, НАБУ проводило обыски у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ посетили с обысками бизнесмена и соратника Зеленского — Тимура Миндича. Он к тому моменту уже покинул территорию Украины. Впоследствии НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей, имеющих отношение к делу о коррупции в энергетической сфере. В записях упоминаются лица, которым бюро присвоило кодовые имена «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». Согласно данным, предоставленным Железняком, за этими псевдонимами скрываются: Миндич («Карлсон»), представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») и советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк («Рокет»).