Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам рассчитали размер будущей пенсии

Россияне в возрасте около 30 лет с зарплатой в 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере 28–30 тысяч рублей. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, оценка рассчитывается при условии неизменности уровня зарплат, инфляции и пенсионного законодательства.

«Можно сделать сугубо гипотетическую оценку при неизменных условиях. Если исходить из заработка в 100 тысяч рублей и стажа отчислений в систему страховых взносов 30 лет, размер страховой пенсии составит примерно 28 тысяч рублей. При стаже 35 лет — около 31 тысячи», — сказал Ляшок в беседе с ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что для некоторых категорий граждан размер пенсии будет выше. Среди них — работающие или проживающие в районах Крайнего Севера, работники сельского хозяйства, граждане с инвалидностью, а также те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.

