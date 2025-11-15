Автомобилистам рассказали, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой

Как правильно выбирать обувь для вождения зимой Фото: Илья Московец © URA.RU

Автомобильный эксперт Евгений Ладушкин рассказал о ключевых критериях выбора обуви для безопасного вождения в зимний период. По его словам, обувь должна обеспечивать не только комфорт при ходьбе, но и надежное управление педалями автомобиля.

«Зимой во главу угла должны ставиться теплота обуви, её водонепроницаемость и габариты. Большие каблуки... могут в самый неподходящий момент вывести опору из-под ноги. Тогда водитель либо передавит педаль, либо, наоборот, недодавит», — пояснил Евгений Ладушкин в интервью RT.

Специалист подчеркнул, что зимой особенно важны теплоизоляционные свойства и водонепроницаемость обуви. При этом габариты и высота подошвы имеют критическое значение для безопасности вождения, так как неправильно подобранная обувь может привести к ошибкам при работе с педалями.

