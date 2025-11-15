Автомобилистам рассказали, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой
Как правильно выбирать обувь для вождения зимой
Фото: Илья Московец © URA.RU
Автомобильный эксперт Евгений Ладушкин рассказал о ключевых критериях выбора обуви для безопасного вождения в зимний период. По его словам, обувь должна обеспечивать не только комфорт при ходьбе, но и надежное управление педалями автомобиля.
«Зимой во главу угла должны ставиться теплота обуви, её водонепроницаемость и габариты. Большие каблуки... могут в самый неподходящий момент вывести опору из-под ноги. Тогда водитель либо передавит педаль, либо, наоборот, недодавит», — пояснил Евгений Ладушкин в интервью RT.
Специалист подчеркнул, что зимой особенно важны теплоизоляционные свойства и водонепроницаемость обуви. При этом габариты и высота подошвы имеют критическое значение для безопасности вождения, так как неправильно подобранная обувь может привести к ошибкам при работе с педалями.
Эксперт рекомендует отдавать предпочтение зимним ботинкам или кроссовкам с невысокой подошвой. Для водителей с большим размером ноги особенно важно выбирать модели с узкой колодкой, чтобы избежать одновременного нажатия на несколько педаль.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.