Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат в России

Согласно анализу данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в августе 2025 года наиболее значительный рост средних зарплат в России наблюдался в нескольких отраслях. Лидерами по увеличению доходов стали специалисты в области издания программного обеспечения (ПО ). Их зарплаты выросли в 2,5 раза в годовом выражении.

«Самый быстрый рост зарплат в августе был зафиксирован у сотрудников издательств программного обеспечения — в 2,5 раза в годовом выражении. Чуть меньше, в 2,1 раза, доходы выросли на производствах термоуглей», — передает РИА Новости информацию от ЕМИСС.

Также отмечается увеличение зарплат и в других сферах: в области удаления отходов и производства пестицидов — на 40%, на морском пассажирском транспорте — на треть, в сфере копирования записанных носителей информации — на 30%. Кроме того, в десятку отраслей с наиболее динамичным ростом зарплат вошли: бармены, работники казино и букмекерских контор, сотрудники ресторанов и служб доставки продуктов питания, специалисты, занятые внутренними водными пассажирскими перевозками и разработчики строительных проектов. В этих сферах средний доход увеличился примерно на 25 % за год.

Среднемесячная начисленная зарплата (до вычета налогов и с учетом премий) в конце лета 2025 года достигла 92,9 тысячи рублей. При этом годом ранее этот показатель составлял 82,2 тысячи рублей. Отмечается, что в расчет включены доходы всех сотрудников, в том числе получающих очень высокие зарплаты.