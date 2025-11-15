Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат в России
В топ-10 по темпам роста зарплат входят бармены, работники казино и букмекеры
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Согласно анализу данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в августе 2025 года наиболее значительный рост средних зарплат в России наблюдался в нескольких отраслях. Лидерами по увеличению доходов стали специалисты в области издания программного обеспечения (ПО ). Их зарплаты выросли в 2,5 раза в годовом выражении.
«Самый быстрый рост зарплат в августе был зафиксирован у сотрудников издательств программного обеспечения — в 2,5 раза в годовом выражении. Чуть меньше, в 2,1 раза, доходы выросли на производствах термоуглей», — передает РИА Новости информацию от ЕМИСС.
Также отмечается увеличение зарплат и в других сферах: в области удаления отходов и производства пестицидов — на 40%, на морском пассажирском транспорте — на треть, в сфере копирования записанных носителей информации — на 30%. Кроме того, в десятку отраслей с наиболее динамичным ростом зарплат вошли: бармены, работники казино и букмекерских контор, сотрудники ресторанов и служб доставки продуктов питания, специалисты, занятые внутренними водными пассажирскими перевозками и разработчики строительных проектов. В этих сферах средний доход увеличился примерно на 25 % за год.
Среднемесячная начисленная зарплата (до вычета налогов и с учетом премий) в конце лета 2025 года достигла 92,9 тысячи рублей. При этом годом ранее этот показатель составлял 82,2 тысячи рублей. Отмечается, что в расчет включены доходы всех сотрудников, в том числе получающих очень высокие зарплаты.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров отметил, что для увеличения уровня дохода необходимо либо повышать квалификацию, либо стремиться к продвижению на более высокие должности. Он пояснил, что в обычных условиях доходы человека не увеличиваются автоматически: например, даже если зарплата продавца в сетевом супермаркете за 20 лет вырастет в пять раз, покупательская способность останется на прежнем уровне — на те же деньги можно будет приобрести столько же продуктов, сколько и 20 лет назад. Таким образом, без повышения квалификации или карьерного роста инфляция нивелирует любой номинальный рост доходов, передает «Национальная служба новостей».
