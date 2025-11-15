Логотип РИА URA.RU
Общество

Произошел взрыв на электростанции в Аргентине

15 ноября 2025 в 07:27
Мощный взрыв произошел на тепловой электростанции в Аргентине. Взрыв, произошедший сегодня ночью, вызвал мощную ударную волну, которая выбила окна в радиусе до четырех километров. Источником взрыва стало одно из предприятий комплекса, первоначально идентифицированное как агрохимическое и нефтехимическое , а другое – как завод по производству пластмасс. Предварительно, пострадали 15 человек. Об этом сообщает издание Infozona.

