Произошел взрыв на электростанции в Аргентине

Мощный взрыв произошел на тепловой электростанции в Аргентине. Взрыв, произошедший сегодня ночью, вызвал мощную ударную волну, которая выбила окна в радиусе до четырех километров. Источником взрыва стало одно из предприятий комплекса, первоначально идентифицированное как агрохимическое и нефтехимическое , а другое – как завод по производству пластмасс. Предварительно, пострадали 15 человек. Об этом сообщает издание Infozona.