Мощный взрыв произошел на тепловой электростанции в Аргентине. Видео
В столице Аргентины на заводе произошел взрыв (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На юге Буэнос-Айреса (Аргентина) произошел мощный взрыв на химическом заводе. Инцидент случился на территории промышленного комплекса Спегаццини. В результате взрыва в Эсейсе и Кануэласе были выбиты стекла в зданиях в радиусе до четырех километров. Среди раненых — минимум 15 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
«По меньшей мере 15 человек пострадали в результате мощного взрыва на заводе в Эсейсе» — передает издание Todo Noticias. После происшествия в небе над аргентинской столицей появился густой столб дыма высотой около километра. На месте инцидента работают более 10 пожарных, пишет Infozona.
Отмечается, что завод, на котором произошел взрыв, занимается производством агрохимической и нефтехимической продукции. Последствия взрыва ощущались на расстоянии до 15 километров от места происшествия. Из-за риска распространения токсичного дыма были эвакуированы жители, проживающие поблизости от промышленного комплекса.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.