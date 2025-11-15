Логотип РИА URA.RU
Мощный взрыв произошел на тепловой электростанции в Аргентине. Видео

15 ноября 2025 в 07:36
В столице Аргентины на заводе произошел взрыв (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На юге Буэнос-Айреса (Аргентина) произошел мощный взрыв на химическом заводе. Инцидент случился на территории промышленного комплекса Спегаццини. В результате взрыва в Эсейсе и Кануэласе были выбиты стекла в зданиях в радиусе до четырех километров. Среди раненых — минимум 15 человек. Об этом сообщают местные СМИ. 

«По меньшей мере 15 человек пострадали в результате мощного взрыва на заводе в Эсейсе» — передает издание Todo Noticias. После происшествия в небе над аргентинской столицей появился густой столб дыма высотой около километра. На месте инцидента работают более 10 пожарных, пишет Infozona.

Отмечается, что завод, на котором произошел взрыв, занимается производством агрохимической и нефтехимической продукции. Последствия взрыва ощущались на расстоянии до 15 километров от места происшествия. Из-за риска распространения токсичного дыма были эвакуированы жители, проживающие поблизости от промышленного комплекса.

