Ученый раскрыл аномалию приближающегося к Земле «инопланетного корабля» 3I/ATLAS
Ученые забили тревогу из-за произошедшего с «инопланетным кораблем»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Космический объект 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения. Об этом сообщил ученый из Гарвардского университета Ави Леб. По его словам, снимки от 11 ноября, опубликованные на портале Astronomer»s Telegram, показали, что межзвездный объект остается единым телом и не распадается после прохождения вблизи Солнца.
«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», — заявил Леб. Сообщение он опубликовал в своем блоге. Ученый считает, что это открытие может стать новой аномалией, которая потребует объяснений от коллег, не разделяющих его мнения о том, что 3I/ATLAS может быть не кометой, а инопланетным кораблем.
Инопланетный объект 3I/ATLAS, возраст которого превышает возраст Солнца на три миллиарда лет, постепенно приближается к Земле. Впервые он был обнаружен в июле, а недавно от него был зафиксирован первый сигнал, передает «Национальная служба новостей». Ученые сообщают, что объект претерпел «аномальную эволюцию» и изменил свой цвет. По мнению специалистов, для Земли объект опасности не представляет.
