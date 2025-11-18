The Game Awards 2025: список номинантов на «Игру года»

Стало известно о шести номинантах на премию «Игра года» Фото: Katherine McAdoo/Flickr

Опубликован список номинантов на ежегодную церемонию награждения, отмечающую достижения в индустрии компьютерных игр The Game Awards. Сама премия пройдет 12 декабря. За главную номинацию «Игра года» будут бороться шесть игр из разных жанров. Подробнее о каждой игре — в материале URA.RU.

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2 набрала 90 баллов на платформе Metacritic Фото: Скриншот с сайта Playstation

Продолжение громкой игры Death Stranding от японской компании Kojima Productions в сотрудничестве с Guerrilla Games была анонсирована в 2022 году, а вышла 26 июня 2025 года эксклюзивно на Playstation 5. После ошеломительного успеха первой части (рейтинг на платформе Steam: 9/10), сиквел набрал 90 баллов на платформе Metacritic после более чем 100 обзоров.

Действия Death Stranding 2: On the Beach происходят почти через год после событий первой части. Основной игровой процесс строится на том, чтобы доставлять посылки разбросанным выживальщикам и выжившим. Игрокам необходимо преодолевать сложную местность и правильно распределять вес груза. Игрок может открыть некоторые транспортные средства в начале игры, что позволит им быстрее перемещаться по миру.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obsure: Expedition 33 получила 9,7 баллов из 10 на Metacritic Фото: Скриншот платформы Steam

Следующий номинант — Clair Obscur: Expedition 33. Игра была разработана французской студией Sandfall Interactive и была выпущена Kepler Interactive 24 апреля 2025 года на такие платформы, как: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект стал одним из самых высокооцененных релизов этого года. Средняя оценка на платформе Metacritic составляла 9,7 балла на основе более трех тысяч отзывов.

В жанре темного фэнтези игроку придется управлять отрядом героев с видом от третьего лица. Герои должны отправиться в далекое путешествие для того, чтобы уничтожить некое существо, которое называют «Художницей». Оно каждый год стирает из реальности всех людей старше определенного возраста.

Hades II

Игра Hades II получила 94 балла из 100 на платформе Metacritic Фото: Скриншот платформы Steam

Hades II также является сиквелом. Она разработана студией Supergiant Games и была выпущена 25 сентября 2025 года на такие платформы как: ПК, Nintendo Switch и Switch 2. Игра была оценена на 94 балла из 100 на платформе Metacritic.

В основе игры лежит древнегреческая мифология. Главной героине, Мелиное, придется сразиться со злобным титаном Кроносом, который сбежал из заточения. Однако в отзывах игроки нередко критикуют геймплей. Большой объем активностей искусственно растягивают время прохождения на многие часы.

Donkey Kong Bananza

Игра Donkey Kong Bananza набрала 91 балл на платформе Metacritic Фото: Скриншот с сайта Nintendo

Donkey Kong Bananza — это платформер, который компания Nintendo разработала и выпустила для консоли Nintendo Switch 2. Игра вышла на свет 17 июля 2025 года и стала первым масштабным проектом во франшизе после Donkey Kong Country: Tropical Freeze, а также первым 3D-платформером во вселенной Donkey Kong после Donkey Kong 64. Игра получила 9,1 балла на Metacritic по оценкам критиков и 9,2 по оценкам пользователей.

Сюжет игры строится на том, что банда обезьян крадет бриллианты в форме бананов. Главный герой — Донки Конг, отправляется в подземелье для возвращения сокровищ. Игрок должен выполнять задания, перемещаясь по открытому миру. Также ему придется решать головоломки, собирать различные предметы и сражаться с врагами.

Hollow Knight: Silksong

Игра Hollow Knight: Silksong набрала 98 баллов из 100 на платформе Metacritic Фото: Скриншот платформы Steam

Видеоигра Hollow Knight: Silksong была выпущена независимой студией Team Cherry и является продолжением игры Hollow Knight 2017 года. Новая часть вышла 4 сентября 2025 года на платформы ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. После своего выхода игра набрала 98 баллов на платформе Metacritic.

Действие игры разворачивается после событий предыдущей части. Тогда главная героиня — Хорнет сбегает из плена и отправляется в путешествие по Фарлуму — разрушенному религиозному королевству, которое было захвачено призраками. Игра представляет собой двухмерный платформер, в котором игроку придется участвовать в боях, путешествовать и выполнять задания.

Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come II: Deliverance набрала 89 баллов из 100 на платформе Metacritic Фото: Скриншот платформы Steam

Компьютерная игра Kingdom Come: Deliverance II в жанре action/RPG выйдет 4 февраля 2025 года. Проект создан чешской студией Warhorse Studios, а его выпуском для платформ Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S занималась компания Deep Silver. На платформе Metacritic проект смог набрать 89 из 100 на ПК. В игре пользователи смогут продолжить знакомство с сюжетом первой части — их ждут новые персонажи и увлекательные события.

Сюжет развивается в Богемии в XV веке. Центральным персонажем, как и в предыдущей части игры, является Индржих из Скалицы. Он противостоит королю Венгрии Сигизмунду, стремясь отомстить за смерть своих родителей. Открытый мир игры был увеличен вдвое по сравнению с предыдущей частью. Игроку в боях придется использовать холодное и огнестрельное оружие, а также арбалеты. Отличительной особенностью игры является продолжительность катсцен — их продолжительность составит около пяти часов.

Другие номинации

