Происшествия

Пожары

Девять детей и трое взрослых погибли при пожаре в Казахстане

18 ноября 2025 в 10:05
Пожар охватил частный дом, оттуда смогли эвакуировать троих человек

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пожаре, который произошел в Туркестанской области (Казахстан), погибли 12 людей, из них девять — дети. Об этом сообщили в СМИ.

Огонь охватил 360 квадратных метров и привел к смерти 12 человек. Пожар произошел в частном доме ранним утром, при этом внутри находились не только владельцы, но и гости, отмечает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на соседей. 

Троих человек бес сознания успели эвакуировать, их передали медикам. Погибших обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил правительству оказать им всю необходимую помощь, а также расследовать причины трагедии.

