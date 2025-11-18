Девять детей и трое взрослых погибли при пожаре в Казахстане

Пожар охватил частный дом, оттуда смогли эвакуировать троих человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пожаре, который произошел в Туркестанской области (Казахстан), погибли 12 людей, из них девять — дети. Об этом сообщили в СМИ.

Огонь охватил 360 квадратных метров и привел к смерти 12 человек. Пожар произошел в частном доме ранним утром, при этом внутри находились не только владельцы, но и гости, отмечает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на соседей.