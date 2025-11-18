Проверьте свой рейс: что происходит в российских аэропортах 18 ноября 2025

Множество авиарейсов задерживаются 18 ноября 2025 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной утром 18 ноября 2025 года. Десятки внутренних и международных рейсов задерживаются в различных регионах страны — от Москвы до Камчатки. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Временные ограничения в аэропортах России 18 ноября 2025

Утро 18 ноября началось с введения ограничений в нескольких российских аэропортах. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в 02:16 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Саратов (Гагарин). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в ведомстве.

В 05:16 ограничения в аэропорту Саратов были сняты. Аэропорт возобновил нормальную работу после трехчасового перерыва. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Продолжение после рекламы

В 05:31 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пензы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Однако уже в 07:10 ограничения в аэропорту Пенза были сняты. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов в штатном режиме.

Несмотря на снятие ограничений, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 18 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 18 ноября 2025

В аэропорту Внуково на утро 18 ноября зафиксированы задержки нескольких международных рейсов. Рейс NE 611 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду, запланированный на 08:30, задерживается до 09:05. Пассажиры проходят регистрацию у стойки 59, посадка производится через выход 23.

Рейс 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван, который должен был вылететь в 09:40, задерживается до 10:55 — более чем на час. Регистрация пассажиров производится у стоек 113-115, посадка через выход 27.

Еще один рейс в Хургаду — NE 609 компании Nesma Airlines — задерживается с 14:40 до 15:40. Посадка будет производиться через выход 20.

Значительная задержка наблюдается у рейса UT B авиакомпании ЮТэйр из Минеральных Вод — вместо 07:00 самолет совершит посадку в 09:28, опоздание составит более двух с половиной часов. Выдача багажа будет производиться на ленте А07.

Рейс UT 454 из Тюмени прилетит с небольшим опозданием — в 08:27 вместо 08:10. Рейс UT 572 из Красноярска задерживается до 09:26 вместо запланированных 08:15. Рейс 3F 321 из Еревана совершит посадку в 09:31 вместо 08:25.

Серьезные задержки зафиксированы у рейса DP 454 из Иркутска — посадка в 10:43 вместо 09:40, и у рейса J2 807 из Баку — посадка в 10:46 вместо 10:30. Рейс 5G 509 из Еревана совершит посадку в 13:35 вместо 13:15. Рейс NE 616 из Шарм-эль-Шейха приземлится в 14:40 вместо 13:40.

Особенно длительные задержки наблюдаются у рейсов 4G 252 из Ямбурга (посадка в 20:58 вместо 14:40), ZF 2902 из Пхукета (17:17 вместо 16:25), ZF 2802 из Утапао (20:59 вместо 17:40) и R3 736 из Певека (20:30 вместо 18:40).

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 18 ноября 2025

В аэропорту Домодедово утром 18 ноября зафиксирована задержка рейса U6 371 авиакомпании Уральские авиалинии в Калининград. Вместо 09:00 вылет откладывается до 09:55. Регистрация пассажиров производится у стоек 104-106.

Продолжение после рекламы

Отменен рейс U6 2804 авиакомпании Уральские авиалинии в Бишкек, который должен был прилететь в 10:25. Пассажирам рекомендуется обращаться к представителям авиакомпании для решения вопроса.

Рейс ET 760 из Аддис-Абебы прилетит с небольшим опозданием — в 08:00 вместо 07:40. Рейс U6 1802 из Хургады задерживается до 08:46 при плановом времени 07:50.

Значительные задержки наблюдаются у рейса S7 3008 из Якутска (посадка в 10:29 вместо 09:30) и рейса S7 2582 из Норильска (11:39 вместо 09:50). Рейс HY 603 из Ташкента, напротив, прилетит раньше — в 09:23 вместо 09:50.

Рейс U6 350 из Благовещенска задерживается до 14:00 вместо 12:15. Рейс U6 372 из Калининграда прибудет в 16:20 вместо 15:35.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 18 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево утром 18 ноября задерживаются два рейса на вылет. Рейс SU 1356 авиакомпании Аэрофлот в Саратов, запланированный на 07:05, задерживается до 07:50. Посадка производится через выход 103 терминала B.

Рейс SU 1276 в Казань, который должен был вылететь в 08:10, откладывается до 09:10 — на час. Пассажиры проходят посадку через выход 116 терминала B.

Небольшие задержки наблюдаются у рейса SU 1647 из Нижневартовска (посадка в 07:32 вместо 07:25), рейса SU 1451 из Кемерово (08:12 вместо 07:40) и рейса SU 1335 из Архангельска (08:20 вместо 08:00).

Рейс DP 6526 из Новосибирска задерживается до 08:45 вместо 08:25. Рейс DP 6548 из Красноярска прилетит в 09:42 вместо 09:20. Отсутствует актуальная информация о статусе рейса FV 6952 из Санкт-Петербурга, запланированного на 09:25.

Значительные задержки зафиксированы у рейса SU 1531 из Томска (посадка в 10:30 вместо 09:35), рейса SU 1751 из Якутска (10:33 вместо 10:00) и рейса SU 1357 из Саратова (12:07 вместо 11:30).

Рейс SU 5801 из Владивостока задерживается до 13:05 вместо 11:55. Рейс SU 1277 из Казани прибудет в 13:27 вместо 12:35. Рейс SU 1731 из Петропавловска-Камчатского совершит посадку в 14:00 вместо 13:15.

Серьезная задержка у рейса FV 6256 из Благовещенска — посадка в 14:01 вместо 13:30. Рейс SU 1787 из Владивостока прилетит в 14:21 вместо 14:05. Рейс SU 1267 из Краснодара задерживается до 16:22 вместо 14:30. Рейс FV 6294 из Южно-Сахалинска совершит посадку в 15:52 вместо 15:15.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 18 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 18 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 18 ноября наблюдается серьезная задержка международного рейса. Рейс U6 2151 авиакомпании Уральские авиалинии в Бишкек, запланированный на 06:20, значительно задерживается до 15:10 — почти на девять часов.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 18 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы многочисленные задержки рейсов. Рейс UJ 668 авиакомпании Almasria universal airlines в Хургаду, который должен был вылететь еще в 23:50 17 ноября, задерживается до 11:00 18 ноября — более чем на одиннадцать часов.

Критическая ситуация с рейсом FZ 980A авиакомпании Flydubai в Дубай, запланированным на 02:25 — вылет откладывается до 07:30 19 ноября, задержка составляет более суток.

Рейс 7R 825 авиакомпании РусЛайн в Белоярский задерживается с 08:00 до 12:00 — на четыре часа. Регистрация производится у стойки 51, посадка через выход 10.

Рейс U6 623 в Санкт-Петербург задерживается на полчаса — с 10:05 до 10:35. Рейс U6 174 в Санкт-Петербург откладывается с 12:50 до 15:50 — на три часа.

Значительные задержки наблюдаются у рейса U6 623 из Читы (посадка в 09:50 вместо 09:05), рейса U6 572 из Владивостока (15:15 вместо 11:05) и рейса 7R 826 из Белоярского (15:35 вместо 11:50). Рейс SU 837 из Нячанга прилетит в 18:10 вместо 17:50.

Задержки и отмены авиарейсов в Пашковском (Краснодар) 18 ноября 2025

В аэропорту Пашковский задерживаются два рейса. Рейс HY 9834 авиакомпании Uzbekistan Airways в Наманган, запланированный на 10:30, задерживается до 11:00. Рейс SU 1267 в Москву откладывается с 10:35 до 12:35 — на два часа.

Среди прилетов рейс HY 9833 из Намангана задерживается до 09:45 вместо 09:00. Рейс SU 2859 из Красноярска прилетит в 09:34 вместо 09:15.

Задержки и отмены авиарейсов в Омске 18 ноября 2025

В омском аэропорту утром 18 ноября наблюдались значительные задержки нескольких рейсов, включая международный маршрут. Рейс на Пхукет вылетел с задержкой в пятьдесят две минуты, начав полет в 06:12. При этом борт прибыл в Омск своевременно.

Рейс до Санкт-Петербурга, запланированный на 05:30, вылетел с задержкой в тридцать две минуты и отправился в 06:02. Рейс до Москвы авиакомпании Аэрофлот вылетел с задержкой в тридцать семь минут, начав полет в 06:17.

Задержки и отмены авиарейсов во Владивостоке 18 ноября 2025

Во вторник 18 ноября с прибытием во Владивосток задерживается рейс U6-571 из Екатеринбурга — до 10:55. Обратный вылет рейса U6-572 в Екатеринбург отложен до 11:55.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Елизово (Камчатка) 18 ноября 2025

Во вторник 18 ноября в главном камчатском аэропорту задерживают вылеты рейсов на север региона. Задержаны рейсы Камчатского авиапредприятия РТК-9441 и РТК-107 в Тиличики. Причина задержек — неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия.

Продолжение после рекламы

Рейс РТК-139 КАП в Усть-Камчатск и Никольское задержан до 11:15. Пассажиров, вылетающих рейсами ДЕ139/140 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск — Никольское — Петропавловск-Камчатский за 11 и 18 ноября, предупредили о переносе вылета на 19 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах Усть-Камчатска и Никольского.

Очередной раз переносится вылет рейсов ДЕ123/124 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Оссора — Петропавловск-Камчатский за 12, 13 и 17 ноября. Рейсы ДЕ23/30 Тиличики — Вывенка — Ильпырь — Тымлат и обратно переносятся на 19 ноября.

Рейсы в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, а также внутренние рейсы отправляются по расписанию. Актуальные данные публикуются на онлайн-табло аэропорта.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 18 ноября 2025

В аэропорту Сочи утром 18 ноября полностью отменены два рейса. Рейс ФВ 6681 авиакомпании Россия в Дубай, запланированный на 07:30, отменен. Также отменен рейс У6 222 авиакомпании Уральские авиалинии в Москву, который должен был вылететь в 11:55.

Рейс EO 435 в Орск задерживается с 08:55 до 10:15. Рейс S7 6418 в Иркутск откладывается с 09:05 до 09:50. Рейс A4 5069 в Стамбул задерживается с 10:30 до 11:30.

Среди прилетов рейс EO 436 из Орска значительно задерживается — посадка в 17:20 вместо 07:55. Рейс S7 6417 из Иркутска прилетит в 08:41 вместо 08:05. Рейс EO 480 из Омска совершит посадку в 10:05 вместо 09:35.

Рейс U6 155 из Москвы задерживается до 11:06 вместо 10:45. Рейс NE 620 из Хургады прибудет в 12:45 вместо 12:00. Рейс S7 5101 из Новосибирска совершит посадку в 16:25 вместо 15:50. Рейс A4 5070 из Стамбула приземлится в 16:30 вместо 16:00. Отменен прилет рейса ФВ 6682 из Дубая, запланированный на 16:30.

Задержки и отмены авиарейсов в Толмачево (Новосибирск) 18 ноября 2025

В аэропорту Толмачево отсутствует актуальная информация о статусе нескольких рейсов, прибывающих утром 18 ноября. Нет данных о рейсе ZF 2948 из Пхукета (плановое время 00:10), S7 2509 из Москвы (00:55), HY 667 из Ташкента (01:05), S7 5006 из Санкт-Петербурга (01:05), S7 5118 из Краснодара (01:20) и S7 5050 из Уфы (01:25). Значительная задержка наблюдается у рейса S7 5304 из Норильска — посадка в 13:58 вместо 11:30.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) 18 ноября 2025

В аэропорту Стригино рейс UJ 745 из Шарм-эль-Шейха, запланированный на 00:10, совершил посадку с задержкой в 01:13. Выдача багажа производилась на лентах 3 и 4.