Общество

Кустурица хочет снять кино об СВО

18 ноября 2025 в 11:44
Кустурица захотел снять фильм об операции «Поток»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность снять фильм, посвященный событиям спецоперации России на Украине. Как рассказал сам режиссер, особенный интерес у него вызвал эпизод, связанный с действиями российских военных при освобождении Курской области.

«Есть такая идея (снять фильм об СВО, — прим. URA.RU). Одна из самых лучших идей, которая получилась бы, — это [рассказать про трубопровод], через который они [российские бойцы] освободили город [Суджу]», — сказал Эмир Кустурица в беседе с ТАСС. Он также отметил, что это был бы самый лучший рассказ о произошедшем и символически, и на уровне военной стратегии российских войск. 

В марте 2025 года стало известно об операции российских штурмовиков в Судже Курской области под названием «Поток». Бойцы сводного штурмового отряда численностью более 600 человек преодолели по трубе газотранспортной системы расстояние около 15 километров и внезапно для противника вышли в глубине его боевых порядков. Это позволило российским войскам прорвать оборону с встречных направлений и в конечном счете освободить город от украинских захватчиков.

Эмир Кустурица — известный югославский и сербский кинорежиссер и актер, обладатель наград крупнейших кинофестивалей Европы. В его фильмографии есть как художественные, так и документальные фильмы. Среди известных работ — «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «По млечному пути» и другие.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

