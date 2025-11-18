Кустурица хочет снять кино об СВО

Кустурица захотел снять фильм об операции «Поток» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность снять фильм, посвященный событиям спецоперации России на Украине. Как рассказал сам режиссер, особенный интерес у него вызвал эпизод, связанный с действиями российских военных при освобождении Курской области.

«Есть такая идея (снять фильм об СВО, — прим. URA.RU). Одна из самых лучших идей, которая получилась бы, — это [рассказать про трубопровод], через который они [российские бойцы] освободили город [Суджу]», — сказал Эмир Кустурица в беседе с ТАСС. Он также отметил, что это был бы самый лучший рассказ о произошедшем и символически, и на уровне военной стратегии российских войск.

В марте 2025 года стало известно об операции российских штурмовиков в Судже Курской области под названием «Поток». Бойцы сводного штурмового отряда численностью более 600 человек преодолели по трубе газотранспортной системы расстояние около 15 километров и внезапно для противника вышли в глубине его боевых порядков. Это позволило российским войскам прорвать оборону с встречных направлений и в конечном счете освободить город от украинских захватчиков.

Продолжение после рекламы