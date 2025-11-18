Кустурица хочет снять кино об СВО
Кустурица захотел снять фильм об операции «Поток»
Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность снять фильм, посвященный событиям спецоперации России на Украине. Как рассказал сам режиссер, особенный интерес у него вызвал эпизод, связанный с действиями российских военных при освобождении Курской области.
«Есть такая идея (снять фильм об СВО, — прим. URA.RU). Одна из самых лучших идей, которая получилась бы, — это [рассказать про трубопровод], через который они [российские бойцы] освободили город [Суджу]», — сказал Эмир Кустурица в беседе с ТАСС. Он также отметил, что это был бы самый лучший рассказ о произошедшем и символически, и на уровне военной стратегии российских войск.
В марте 2025 года стало известно об операции российских штурмовиков в Судже Курской области под названием «Поток». Бойцы сводного штурмового отряда численностью более 600 человек преодолели по трубе газотранспортной системы расстояние около 15 километров и внезапно для противника вышли в глубине его боевых порядков. Это позволило российским войскам прорвать оборону с встречных направлений и в конечном счете освободить город от украинских захватчиков.
Эмир Кустурица — известный югославский и сербский кинорежиссер и актер, обладатель наград крупнейших кинофестивалей Европы. В его фильмографии есть как художественные, так и документальные фильмы. Среди известных работ — «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «По млечному пути» и другие.
