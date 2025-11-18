Логотип РИА URA.RU
Буданов* забил тревогу из-за риска потерять поддержку Запада

Буданов*: коррупционный скандал на Украине создает риск потери поддержки Запада
18 ноября 2025 в 11:54
Фото: Официальный сайт президента Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал существование риска сокращения финансирования Киева со стороны стран Запада из-за крупного коррупционного скандала в украинской власти и в часности вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил сам глава ГУР.

«Такой риск существует», — заявил Кирилл Буданов в интервью украинскому 24-му каналу. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, 14 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что новые коррупционные скандалы на Украине могут осложнить продолжение партнерства с Западом. Глава польского кабмина подчеркнул: энтузиазм помогать Киеву ослабевает и в Польше, и в других странах Европы, пишет RT.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые летом Зеленский безуспешно пытался закрыть, провели масштабную операцию «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. В рамках операции прошли обыски у Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко (который был отстранен от должности) и в компании «Энергоатом». По данным следствия, участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. В связи с этим на Западе начали говорить о рисках прекращения поддержки, а украинцы начали выходить на улицы.

*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистов.

