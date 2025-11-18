Франция и Украина подписали контракт о поставке вооружения
Ранее Франция начала поставлять Украине истребители Mirage 2000s
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Франция подписала соглашение о поставке Украине 100 истребителей Rafale F4. Об этом сообщают СМИ.
«17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подписал с Владимиром Зеленским декларацию о потенциальной продаже до 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году», — пишет издание Military Watch. Ранее Франция начала осуществлять для Украины поставки истребителей Mirage 2000s. Новая сделка может принести Парижу до 22 миллиардов долларов, как уточняет издание.
Соответствующее соглашение было подписано в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Кроме истребителей, Франция направит Киеву ракеты и системы ПВО SAMP/T.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Илья18 ноября 2025 12:12А ведь только недавно Росатом поставил Франции оборудование. Трудно победить, когда одна рука мешает другой.