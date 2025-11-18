Экс-замглавы Санкт-Петербурга вновь обвиняют в хищении миллиардов

Сумма всего контракта составляла более 53 млрд рублей, указано в материале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавцева обвиняют в хищении денег, которые были выделены на строительство трассы «Москва — Нижний Новгород — Казань». Это следует из материалов дела.

«Договор по проектированию дороги М-12 строящейся трассы „Москва — Нижний Новгород — Казань“ от 22 сентября 2020 года между госкомпанией „Российские автомобильные дороги“ и АО Стройтрансгаз. Цена договора составляет 53 млрд 111 млн рублей», — указано в материалах. Их приводит ТАСС. Сумма ущерба составляет 2,5 млрд рублей.

Лавцева обвиняют в крупной растрате (по ч.4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ). Помимо него есть и другие обвиняемые: экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.

