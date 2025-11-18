Экс-замглавы Санкт-Петербурга вновь обвиняют в хищении миллиардов
Сумма всего контракта составляла более 53 млрд рублей, указано в материале
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавцева обвиняют в хищении денег, которые были выделены на строительство трассы «Москва — Нижний Новгород — Казань». Это следует из материалов дела.
«Договор по проектированию дороги М-12 строящейся трассы „Москва — Нижний Новгород — Казань“ от 22 сентября 2020 года между госкомпанией „Российские автомобильные дороги“ и АО Стройтрансгаз. Цена договора составляет 53 млрд 111 млн рублей», — указано в материалах. Их приводит ТАСС. Сумма ущерба составляет 2,5 млрд рублей.
Лавцева обвиняют в крупной растрате (по ч.4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ). Помимо него есть и другие обвиняемые: экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.
Ранее Владимир Лавленцев уже был осужден за растрату и мошенничество. В ноябре 2024 года Лавленцев был осужден Тверским судом Москвы по четырем эпизодам растраты и мошенничества на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Тогда суд взыскал с него 2,685 миллиарда рублей. Ему назначили 13 лет лишения свободы, два года ограничения свободы и трехлетний запрет занимать руководящие должности после освобождения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.