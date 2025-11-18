Иноагентка Земфира избавляется от имущества в России

Mercedes Земфиры* продан за 3,5 миллиона рублей Фото: Алена Полозова © URA.RU

Певица Земфира (признана Минюстом РФ иноагентом) продала свой Mercedes C200 4matic, которым владела более девяти лет, продолжая избавляться от имущества в России, сообщает SHOT. Автомобиль был продан за примерно 3,5 миллиона рублей после полного технического обслуживания, включавшего замену масла и фильтров.

«В начале ноября певица решила избавиться от автомобиля. Машина прошла техобслуживание, в ходе которого ей заменили масло в двигателе, фильтр и провели несколько других работ», — сообщает telegram-канал SHOT.

За время владения Mercedes певица накопила 625 штрафов на общую сумму свыше 837 тысяч рублей, преимущественно за нарушения правил парковки. Это уже второе крупное имущество, от которого Земфира избавилась после отъезда из России, ранее она передала свою московскую квартиру актрисе Ренате Литвиновой.

На данный момент у певицы в России осталось только нежилое помещение площадью 134 квадратных метра в подвале жилого дома, где она планировала создать студию звукозаписи. Земфира покинула Россию в 2022 году, оставив большую часть своего имущества.

Избавление от имущества в России после отъезда за границу — тенденция, которой следуют некоторые знаменитости. Например, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров продал почти все имущество и оставил себе лишь комнату в квартире сообщает «360.ru», а Алла Пугачева, напротив, не стала продавать свой Rolls-Royce Phantom.