Силовики поймали двух женщин, помогавших Киеву в передаче данных о ВС РФ
18 ноября 2025 в 11:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Херсонской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, которые осуществляли передачу информации о российских военнослужащих в Киев. Они планировали передавать данные ВСУ, чтобы нанести урон личному составу, уничтожить военную технику и препятствовать выполнению боевых задач. Об этом сообщили РИА Новости.
