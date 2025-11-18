Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

На Украине нашли способ справиться с коррупционным кризисом

«Украинская правда»: окружение Зеленского советует уволить Ермака из-за скандала
18 ноября 2025 в 11:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Раде считают отставку Ермака правильным вариантом решения скандала с коррупцией

В Раде считают отставку Ермака правильным вариантом решения скандала с коррупцией

Фото: Официальный сайт президента Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского рекомендует ему уволить главу офиса Андрея Ермака на фоне разгоревшегося коррупционного скандала в энергосекторе страны. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных (Зеленским, — прим. URA.RU) давали разные рекомендации выхода из кризиса. Но почти все, не сговариваясь, советовали заменить <...> Андрея Ермака», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя фракции «Слуга народа». В Раде сформировалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если Ермак не будет уволен. Газета отмечает, что Зеленский за последнюю неделю провел ряд встреч с ключевыми фигурами своего окружения, чтобы найти решение, которое позволит стабилизировать ситуацию.

Продолжение после рекламы

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал о готовящемся бунте в связи с требованием отставки Ермака, пишет 360.ru. О необходимости чисток и увольнении главы офиса президента говорила и депутат Марьяна Безуглая. Более того, отставку Ермака поддерживают более половины жителей Украины.

Осенью 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит масштабную операцию в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой, а также фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют лица под кодовыми именами «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». 11 ноября НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу. Кроме того, отстранен от должности министр юстиции Герман Галущенко, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал