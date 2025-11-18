На Украине нашли способ справиться с коррупционным кризисом

В Раде считают отставку Ермака правильным вариантом решения скандала с коррупцией Фото: Официальный сайт президента Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского рекомендует ему уволить главу офиса Андрея Ермака на фоне разгоревшегося коррупционного скандала в энергосекторе страны. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных (Зеленским, — прим. URA.RU) давали разные рекомендации выхода из кризиса. Но почти все, не сговариваясь, советовали заменить <...> Андрея Ермака», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя фракции «Слуга народа». В Раде сформировалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если Ермак не будет уволен. Газета отмечает, что Зеленский за последнюю неделю провел ряд встреч с ключевыми фигурами своего окружения, чтобы найти решение, которое позволит стабилизировать ситуацию.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал о готовящемся бунте в связи с требованием отставки Ермака, пишет 360.ru. О необходимости чисток и увольнении главы офиса президента говорила и депутат Марьяна Безуглая. Более того, отставку Ермака поддерживают более половины жителей Украины.