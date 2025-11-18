Российских стрелков не допустили к соревнованиям из-за безопасности

Спортсменов не допустили из соображений безопасности, указано в сообщении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российских стрелков не допустили к участию в летней Сурдлимпиаде в Токио из-за наличия оружия. Об этом рассказали в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России (СКР).

«Недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Помимо этого указано, что организаторы приняли такое решения, так как опирались на позицию Международной федерации спортивного ориентирования по этому вопросу.

Сурдлимпийские игры в Токио начались 15 ноября. Россияне выступают на этом турнире в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Им разрешено принимать участие в индивидуальных соревнованиях по следующим видам спорта: бадминтон, шоссейный велоспорт, маунтинбайк, вольная и греко-римская борьба, гольф, дзюдо, карате, теннис, легкая атлетика, плавание, настольный теннис и тхэквондо.

