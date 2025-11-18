Неужели можно выдохнуть: какой силы будет магнитная буря 19 ноября 2025

Прогноз магнитной активности 19 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители России могут сильно не беспокоиться о влиянии космической погоды 19 ноября 2025. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, в среду ожидается спокойное состояние магнитосферы Земли. При этом на текущей неделе специалисты фиксируют умеренную солнечную активность. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность в ноябре 2025

Текущая неделя характеризуется стабильной активностью светила. По состоянию на 18 ноября 2025 года специалисты зарегистрировали семь солнечных вспышек класса C. Последняя произошла в 08:35 по московскому времени и достигла уровня C1.55, что классифицируется как обычное событие.

Среди зафиксированных вспышек наиболее мощной стала C2.26, наблюдавшаяся в период с 06:07 до 06:34. Активность исходила преимущественно из солнечной области 4283, где произошло четыре из семи вспышек. Индекс солнечной активности по данным последних двух суток показывает умеренные значения — три балла из возможных десяти.

Важно отметить, что вспышки класса M и X, способные вызвать серьезные геомагнитные возмущения, в настоящее время не наблюдаются. Текущий индекс F10.7, характеризующий радиоизлучение Солнца, составляет 120 единиц, что соответствует периоду умеренной активности.

За последние трое суток геомагнитная обстановка оставалась стабильной. Индекс Kp колебался в пределах 2-3 единиц, что свидетельствует о спокойной магнитосфере без существенных возмущений.

Прогноз магнитной бури на 19 ноября 2025

Среда, 19 ноября 2025, обещает быть спокойной с точки зрения геомагнитной обстановки. Расчетная вероятность магнитной бури 19 ноября составляет лишь 17%. При этом геомагнитные возмущения ожидаются с вероятностью 25%, а спокойное состояние магнитного поля прогнозируется с максимальной вероятностью — 58%.

Геомагнитный индекс Kp 19 ноября останется на уровне трех единиц, что характеризует спокойное состояние. Для сравнения: магнитная буря начинается при достижении индекса Kp значения пять и выше. Прогнозируемый уровень находится значительно ниже этого порога.

Планетарный индекс Ap на 19 ноября составит 10 единиц, что также подтверждает спокойную обстановку. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 ожидается на отметке 115 единиц, указывая на умеренную активность Солнца без выраженных всплесков.

Согласно расписанию магнитных бурь на ноябрь, период с 17 по 23 число характеризуется спокойной обстановкой с индексом 2-3 балла по десятибалльной шкале. Более заметная активность ожидается только в конце месяца: 25-26 ноября прогнозируется слабая магнитная буря с показателем пять баллов.

Что представляют собой магнитные бури

Магнитные бури — это значительные возмущения магнитного поля планеты, возникающие при взаимодействии с потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Когда на поверхности светила происходят вспышки или корональные выбросы массы, в космос устремляются огромные объемы намагниченной плазмы. Достигая Земли спустя один-три дня, эти потоки взаимодействуют с магнитосферой, вызывая её сжатие и деформацию.

Интенсивность магнитных бурь измеряется геомагнитным индексом Kp по шкале от 0 до 9. Значения от 0 до 4 характеризуют спокойную или слабо возмущенную магнитосферу, индекс 5 соответствует слабой магнитной буре, 6 — умеренной, 7-8 — сильной, а 9 указывает на экстремально мощное возмущение.

Влияние космической погоды на человека может быть разнообразным. Метеозависимые люди часто отмечают ухудшение самочувствия во время геомагнитных возмущений: появляются головные боли, наблюдаются скачки артериального давления, возникает повышенная утомляемость и раздражительность. Кроме того, магнитные бури влияют на работу навигационных систем, радиосвязи и электросетей в высоких широтах.

Как снизить влияние геомагнитных возмущений

Несмотря на отсутствие серьезных возмущений 19 ноября, людям с повышенной метеочувствительностью стоит придерживаться определенных рекомендаций. Медики советуют в периоды даже слабой геомагнитной активности уделять особое внимание режиму дня и самочувствию.

В первую очередь важна нормализация сна и отдыха. Полноценный восьмичасовой сон помогает организму лучше справляться с внешними воздействиями. Рекомендуется избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, особенно в первой половине дня.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует иметь под рукой необходимые медикаменты и регулярно контролировать артериальное давление. Также рекомендуется сократить употребление крепкого кофе и других тонизирующих напитков, которые могут усилить негативные проявления.