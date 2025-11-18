Логотип РИА URA.RU
Часть предприятий в Омске остались без газа из-за мощной аварии

18 ноября 2025 в 10:52
Восстановление газа на предприятиях займет до суток

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ряд промышленных предприятий был отключен от газоснабжения из-за взрыва газа в пригороде Омска. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, на котельных сформированы резервные виды топлива. Часть промышленных предприятий от газа отключена», — сказал Виталий Хоценко в голосовом сообщении в своем telegram-канале.

Он отметил, что главной задачей сейчас является восстановить подачу газа по постоянной смене. По информации специалистов «Газпрома», на восстановление подачи газа по основной схеме потребуется до суток. Котельные в настоящее время функционируют благодаря резервным газопроводам и запасам резервного топлива.

Ранее, под Омском, рядом с поселком Ростовка, произошла авария на магистральном газопроводе-отводе, пишет «Национальная служба новостей». Предварительной причиной аварии назвали утечку газа. После взрыва возник пожар

