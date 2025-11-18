В ДНР пропало электричество после атаки ВСУ на две ТЭЦ: чем они известны

Повреждены ТЭС в Донецкой Народной Республике Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате беспрецедентной атаки на энергосистему ДНР повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что многие населенные пункты остались без электроэнергии, что привело к остановке котельных и фильтровальных станций.

Профильные ведомства работают в экстренном режиме для ликвидации последствий атаки. Энергетики предпринимают все возможные меры для восстановления энергоснабжения социально важных объектов. Подробнее — в материале URA.RU.

Атака на энергосистему ДНР

Заявление Пушилина о ситуации с энергоснабжением

Энергетическая система Донецкой Народной Республики подверглась масштабной атаке, в результате которой были повреждены ключевые объекты инфраструктуры — Зуевская и Старобешевская ТЭС. Перебои с электроснабжением затронули множество населенных пунктов, что привело к остановке котельных и фильтровальных станций, оставив жителей без тепла и воды. Специальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий атаки. Об этом Пушилин сообщил в своем telegram-канале.

История Старобешевской ТЭС

Строительство Старобешевской ГРЭС началось в 1954 году под руководством Юрия Хохрякова. Первый энергоблок был запущен в 1958 году, а на полную мощность 2300 МВт станция вышла в 1967 году. В советский период ГРЭС стала частью Единой энергосистемы Европейской части СССР, а в 1971 году была награждена орденом Октябрьской революции. К 1977 году станция выработала рекордные 200 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что подтвердило её ключевую роль в энергосистеме Донбасса.

Мощность станции составляет 2300 МВт, она работает на донбасском угле с использованием градирен и водохранилища для технического водоснабжения. В 2021-2024 годах проведены масштабные ремонтные работы, включая капитальный ремонт энергоблока №5 и восстановление градирни. Несмотря на повреждения в результате атак ВСУ, станция продолжает обеспечивать электроэнергией центральные и южные районы ДНР, оставаясь критически важным объектом энергосистемы региона.

Происшествия на Старобешевской ТЭС

Системой ПВО «Купол Донбасса» в 2024 году предотвращена попытка атаки американским дроном-камикадзе на Старобешевскую ТЭС. Беспилотник самолётного типа с фугасной боевой частью 15 кг был уничтожен. Всего за неделю перехвачено 141 вражеский БПЛА, включая FPV-дрон с самодельным взрывным устройством у котельной в Кировском районе Донецка.

Пресечение шпионской деятельности

УФСБ России по ДНР предотвратило попытку передачи данных о работе Старобешевской ТЭС спецслужбам Украины в 2023 году. Гражданке Татьяне Пухно объявлено официальное предостережение за контакты с СБУ. Ранее за аналогичные действия житель Донецка был приговорён к 4 годам лишения свободы.

Обстрелы энергообъектов

Украинские войска выпустили в 2022 году 6 ракет из РСЗО по посёлку Новый Свет и ракету «Точка-У» по Зугрэсу, повредив Старобешевскую и Зуевскую ТЭС. За предыдущие сутки зафиксировано 33 обстрела населённых пунктов ДНР с применением 178 снарядов. Российские войска соблюдали режим прекращения огня.

История Зуевской ТЭС

мощность Зуевской ТЭС составляет 1270 МВт.

Зуевская тепловая электростанция была введена в эксплуатацию 24 марта 1982 года под названием «ЗуГРЭС-2». Изначально станция функционировала в структуре генерирующей компании «Донбассэнерго», а в 2001 году была продана на аукционе ООО «Техремпоставка» вследствие долговых обязательств. В дальнейшем она вошла в вертикально-интегрированную компанию ДТЭК, став частью корпоративной структуры Рината Ахметова. Несмотря на сложности, уже в первый год после приватизации станция показала прибыль, равную её стоимости при продаже.

Установленная электрическая мощность Зуевской ТЭС составляет 1270 МВт. Станция включает четыре энергоблока, введённых в эксплуатацию в период с 1982 по 1988 годы, которые работают на угле газовых марок. Высота дымовой трубы достигает 330 метров, что позволяет в ясную погоду видеть Азовское море на расстоянии 100 км. Зуевская ТЭС является градообразующим предприятием для города Зугрэс и играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией центральных районов Донбасса.

Происшествия на Зуевская ТЭС

Система ПВО «Купол Донбасса» утром 23 мая 2025 года. перехватила четыре ударных беспилотника украинского производства «Raybird-3» и «Бородавочник», нацеленных на Зуевскую ТЭС. На БПЛА были установлены системы «неизвлекаемости», в связи с чем взрывотехники УФСБ приняли решение об уничтожении опасных объектов на месте. Локации падения дронов были немедленно оцеплены. Энергообъект, обеспечивающий электроснабжение нескольких районов ДНР, удалось сохранить от повреждений.

Массовые перехваты БПЛА

третьего июня 2024 года, силами УФСБ России по ДНР обнаружено и перехвачено 185 украинских беспилотников в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой. Среди перехваченных аппаратов был разведывательный дрон португальского производства, проводивший аэрофотосъёмку в районе Зуевской ТЭС.

В Киевском районе Донецка также подавлен разведывательный дрон вблизи объекта энергетической инфраструктуры. Благодаря слаженной работе систем РЭБ удалось предотвратить нанесение ущерба критическим объектам республики.

Жертвы атаки на Старобешевскую ТЭС

При атаке ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию восьмого января 2023 года. погибли две женщины 1963 и 1971 года рождения. Представительство ДНР в СЦКК подтвердило информацию о гибели мирных жителей во время обстрела.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Новому Свету и одну ракету из комплекса «Точка-У» по Зугрэсу, в результате чего обе электростанции получили повреждения.

Восстановление энергоинфраструктуры

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 24 ноября 2024 года, сообщил о масштабных работах по восстановлению энергоснабжения в новых регионах. Обеспечено газоснабжение более 200 тысяч потребителей, восстановлено электроснабжение 35 тысяч жилых домов и 600 социальных объектов.