В РФ собираются признать экстремистским еще один вид информации
Весь деструктивный контент приравняют к экстримисткому
В России могут приравнять деструктивный контент к экстремистскому, что позволит блокировать его в досудебном порядке. Соответствующие поправки к закону «Об информации» планируют внести в Госдуму до конца года.
Инициативу готовит заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Мы должны стать первым государством в мире, которое сделает очень серьезный упор на зачистку интернета от грязи, фейков, бесконечного контента, созданного ботами. То есть задача, чтобы Россия стала примером всему миру, как в интернете можно наводить порядок. Все технические возможности для этого есть», — заявил депутат. Его слова приводит издание «Известия».
В случае принятия поправок под блокировку могут попасть материалы, пропагандирующие насилие, суициды, наркотики и многое другое. Управляющий партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский отметил, что в случае реализации инициативы на деструктивный контент начнут распространяться все меры ответственности, которые сейчас применяются к экстремизму, включая административную и уголовную.
Предполагается, что впоследствии может быть создан реестр деструктивного контента по аналогии со списком экстремистских материалов, который ведет Минюст. При этом отмечается, что законодательная инициатива требует детальной проработки.
19 ноября 2025 06:13Что такое грязь и многое другое в интернете? Пусть сначала определятся с этим. Если люди будут высказывать отрицательное мнение о чиновниках, то они тоже могут это воспринимать как грязь или многое другое.