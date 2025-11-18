Экс-советник Буша по РФ объяснил, почему не стоит надеяться на скорые переговоры по Украине

Бывший помощник президента США указал на причину разногласий с Россией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Переговоры России и США по Украине приостановились из-за расхождений в трактовке договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом заявил американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

«Россия и США по-разному оценили итоги встречи на Аляске, что привело к паузе в переговорах по Украине. Стороны вышли с тех переговоров с противоположным пониманием достигнутых договоренностей и взятых обязательств. Это различие стало очевидным при обсуждении новой встречи между главами МИД Сергеем Лавровым и Марко Рубио, после чего стало ясно, что время для следующего саммита президентов еще не настало», — сказал Грэм. Его цитирует «РБК».

По словам Грэма, сторонам требуется масштабная подготовительная работа, которую невозможно провести быстро. Он отметил, что, судя по заявлениям из Кремля и Белого дома, обе стороны сохраняют «элемент оптимизма» в возможности урегулирования конфликта, однако на это потребуется больше времени и усилий, чем предполагалось изначально.

Эксперт также призвал не преувеличивать значение паузы в стамбульских переговорах по Украине, поскольку она может быть связана с необходимостью анализа ранее обсужденных вопросов или предстоящими праздниками. Кроме того, Грэм предположил, что коррупционный скандал на Украине отвлекает внимание президента Владимира Зеленского от вопросов урегулирования и не стимулирует к более энергичным поискам решений.