Россиянам напомнили о повышении пенсий в декабре
Повышение пенсий отдельным категориям пенсионеров в декабре
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В декабре 2025 года произойдет повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров, у которых в ноябре возникли основания для перерасчета. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов КПРФ.
«В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека», — заявил Сергей Гаврилов, его сообщение передает РИА новости.
Перерасчет затронет граждан, достигших 80-летнего возраста, лиц с установленной инвалидностью первой группы, а также прекративших трудовую деятельность. Все изменения будут применяться автоматически на основании данных Социального фонда.
Для 80-летних пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое — с 8907 до 17815 рублей. Инвалидам первой группы предусмотрена аналогичная система повышения, а для уволившихся пенсионеров восстановятся все пропущенные индексации.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.