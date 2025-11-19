Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Выплаты и пенсии

Россиянам напомнили о повышении пенсий в декабре

Депутат Гаврилов: в декабре повысят пенсии россиянам, достигшим 80 лет
19 ноября 2025 в 06:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Повышение пенсий отдельным категориям пенсионеров в декабре

Повышение пенсий отдельным категориям пенсионеров в декабре

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В декабре 2025 года произойдет повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров, у которых в ноябре возникли основания для перерасчета. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов КПРФ.

«В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека», — заявил Сергей Гаврилов, его сообщение передает РИА новости.

Перерасчет затронет граждан, достигших 80-летнего возраста, лиц с установленной инвалидностью первой группы, а также прекративших трудовую деятельность. Все изменения будут применяться автоматически на основании данных Социального фонда.

Продолжение после рекламы

Для 80-летних пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое — с 8907 до 17815 рублей. Инвалидам первой группы предусмотрена аналогичная система повышения, а для уволившихся пенсионеров восстановятся все пропущенные индексации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал