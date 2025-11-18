МИД Турции может проинформировать Россию о результатах переговоров с Зеленским
Анкара готова уведомить Москву об итогах встречи по украинскому вопросу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может проинформировать Россию о результатах предстоящих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишут западные СМИ.
«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично доложить о результатах переговоров Москве, которая никого не направляет на встречу. Если будет достигнут положительный результат, включая возможность обмена пленными, сообщил один из источников», — написал Bloomberg.
Издание напомнило, что Турция уже организовывала предыдущие переговоры между Украиной и Россией. Анкара неоднократно демонстрировала готовность выступать в качестве посредника в диалоге между сторонами конфликта.
Ранее глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, выступая на площадке TRT World Forum в Стамбуле, отметил значимость посреднической роли Анкары. По его словам, благодаря усилиям турецкой стороны состоялось несколько раундов переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной, что позволило достичь конкретных практических договоренностей, включая осуществление обменов военнопленными.
Четвертый раунд переговоров России и Украины может снова состояться в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет активизировать переговоры с Россией. Именно поэтому решил отправиться в Стамбул.
