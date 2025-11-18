Украина атаковала Москву и несколько регионов России
19 ноября 2025 в 01:26
В период с 13:00 до 23:00 по мск силы дежурных средств противовоздушной обороны ликвидировали 18 украинских БПЛА. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областей, а также над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны.
