Украина атаковала Москву и несколько регионов России

19 ноября 2025 в 01:26
Срочная новость

Фото: © URA.RU

В период с 13:00 до 23:00 по мск силы дежурных средств противовоздушной обороны ликвидировали 18 украинских БПЛА. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областей, а также над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны.

