Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Магнит» возрождает магазины, которые поборются с «Чижиком» и «Светофором»

19 ноября 2025 в 04:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В России распространены четыре дискаунтера

В России распространены четыре дискаунтера

Фото: Илья Московец © URA.RU

«Магнит» возобновил расширение сети своих дискаунтеров «Первый выбор» (В1). Новые магазины появились в Тверской, Московской и Владимирской областях в сентябре и октябре 2025 года. Информацию об этом появилась в социальных сетях бренда.

«Ритейлер „Магнит“ после перерыва начал открывать новые жесткие дискаунтеры „Первый выбор“ (В1)», — заявляют «Ведомости». Всего открыли три магазина.

Жесткие дискаунтеры отличаются от традиционных магазинов сниженным ассортиментом и минимальными затратами на оформление торговых залов, что позволяет предлагать покупателям более низкие цены. Самыми популярными представителями являются «Светофор», «Доброцен» «Чижик» и «Маяк».

Продолжение после рекламы

Расширение сети дискаунтеров «Первый выбор» от «Магнита» происходит на фоне растущего интереса потребителей к бюджетным магазинам. Этот тренд сформировался после введения санкционных ограничений и продовольственного эмбарго в 2014–2015 годах и способствовал развитию таких сетей, как «Находка», которая недавно отметила открытие четырехсотого магазина.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал