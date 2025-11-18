«Магнит» возрождает магазины, которые поборются с «Чижиком» и «Светофором»

В России распространены четыре дискаунтера Фото: Илья Московец © URA.RU

«Магнит» возобновил расширение сети своих дискаунтеров «Первый выбор» (В1). Новые магазины появились в Тверской, Московской и Владимирской областях в сентябре и октябре 2025 года. Информацию об этом появилась в социальных сетях бренда.

«Ритейлер „Магнит“ после перерыва начал открывать новые жесткие дискаунтеры „Первый выбор“ (В1)», — заявляют «Ведомости». Всего открыли три магазина.

Жесткие дискаунтеры отличаются от традиционных магазинов сниженным ассортиментом и минимальными затратами на оформление торговых залов, что позволяет предлагать покупателям более низкие цены. Самыми популярными представителями являются «Светофор», «Доброцен» «Чижик» и «Маяк».

