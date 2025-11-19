Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

В Британии забили тревогу для Украины из-за потерявшего реальность Зеленского

19 ноября 2025 в 05:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский теряет связь с реальностью

Зеленский теряет связь с реальностью

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский потерял контакт с реальностью. Из-за этого сторонники Киева опасаются за будущее страны. Об этом рассказал обозреватель Оуэн Мэттьюс.

«Поведение Зеленского — это тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние. Поездки по Европе и подписание фантазийных, оторванных от реальности оружейных сделок, не являются ответом на политический и военный кризис в стране», — передает газета The Daily Telegraph слова Мэттьюса.

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал вокруг Зеленского подрывает его имидж внутри Украины и за ее пределами. Кризис киевского режима усиливается на фоне успешного наступления российской армии на фронте.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал