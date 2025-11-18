Украина ввела режим радиационной опасности в одной из областей
19 ноября 2025 в 04:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Житомирской области объявили режим радиационной опасности. Он был отменен спустя несколько минут. Об этом сообщили украинские СМИ.
