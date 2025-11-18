В США решили опубликовать материалы по делу Эпштейна

В США приняли закон о рассекречивании дела Эпштейна Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Палата представителей США подавляющим большинством голосов (427 против 1) приняла законопроект «Акт о прозрачности материалов Эпштейна». Документ обязывает министерство юстиции опубликовать все незасекреченные материалы делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Акт отправляется на рассмотрение в сенат.

«Законопроект требует опубликовать все незасекреченные записи, документы, переписки и материалов следствия, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству против покойного финансиста. Документ предписывает раскрыть имена государственных служащих, фигурировавших в деле, с сохранением конфиденциальности персональных данных жертв, а также материалы, которые бы поставили под угрозу действующее федеральное расследование», — указано в «Акте о прозрачности материалов Эпштейна».

Президент США Дональд Трамп, ранее критиковавший инициативу, изменил позицию и призвал республиканцев поддержать законопроект, пообещав его подписать. Однако даже после принятия закона публикация полной информации может быть ограничена решениями судов Нью-Йорка и Флориды, ранее отказавших в рассекречивании показаний свидетелей.

Силовики задержали Эпштейна в июле 2019 года. Уголовное дело против финансиста прекратили в августе 2019 года после его самоубийства в тюрьме. Спустя пять лет, в январе 2024-го, достоянием гласности стала часть документов по громкому делу. В материалах фигурировали более 150 человек, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, принц Эндрю и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. При этом самого Трампа также подозревают в связях с Эпштейном, который был обвинен в торговле секс-услугами несовершеннолетних.