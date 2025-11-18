Белоусов обратился к артиллеристам ВС РФ по поводу уничтожения украинской армии
Белоусов отметил значительный вклад артиллеристов в СВО
Фото: Министерство обороны РФ
Личный состав ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ играет ключевую роль в уничтожении украинских сил. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Соответствующие слова прозвучали в канун Дня ракетных войск и артиллерии.
«Личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции (СВО). Играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы», — процитировало слова Белоусова РИА Новости.
Также глава ведомства подчеркнул, что успеху во многом способствует современное российское вооружение. При этом новое поколение военнослужащих продолжает традиции своих предшественников, отметил он.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток», где узнал о значительном увеличении применения дронов и апробации новой системы управления РЭБ, позволяющей эффективнее подавлять FPV-дроны. Также он вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, в том числе медаль «Золотая звезда» командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
