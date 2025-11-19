Китай начал платить России за один ресурс больше важного конкурента

Цена на уголь из РФ в Китае превысила южнокорейскую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В начале ноября 2025 года стоимость российского энергетического угля в Китае превысила цены на традиционно более премиальном рынке Южной Кореи. Разница составила около 7%. Спрос на этот ресурс в КНР поддерживается ограниченным предложением и началом отопительного сезона.

«По итогам первой недели ноября стоимость угля в Китае на условиях CFR (продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна) достигла 101–102 доллара за тонну, что примерно на 7% выше цен в Южной Корее. Партия российского угля с танкера Handymax (дедвейт до 60 тыс. тонн) калорийностью 6000 ккал на килограмм была отгружена в Китай по 104–105 долларов за тонну», — написал «Коммерсант».

На южнокорейском рынке, напротив, цены снижаются из-за избыточного предложения и демпинга со стороны колумбийских поставщиков. При этом в Южной Корее сохраняется негласный лимит на закупку энергетического угля из РФ, уточнило издание.

