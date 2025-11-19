Новогодние украшения резко подскочили в цене

Россияне стали готовиться к празднику еще в сентябре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Приобретение главных новогодних атрибутов — елки и базового набора украшений — обойдется россиянам в этом году в среднем в 5,2 тысячи рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом. Наибольший рост цен показали елочные игрушки, подорожавшие на 16%, причем спрос на них, особенно на дорогие и долговечные модели, продолжает расти. Такие данные приводят эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«В этом году новогодние товары заметно подорожали. Искусственная ель стоит в среднем 3,6 тысяч рублей (+15%), гирлянды — 593 рубля (+13%), набор елочных игрушек — 497 рублей (+16%), елочной звезды — 305 рублей (+ 6%), мишуры — 159 рублей (+8%). Сильнее всего выросла цена на пиротехнику — на 62%, до 5,6 тысяч рублей. При этом в начале сезона снизились средние чеки на освещение и украшения, а цены на аксессуары для елок остались без изменений. Минимальный набор из елки и украшений к Новому году подорожал на 13% и в среднем стоит 5,2 тысячи рублей», — приводят данные аналитиков «Известия».

Среди потребительских трендов этого года эксперты выделяют устойчивый спрос на упаковку для подарков и украшения в стиле ретро, а также популярность «половинок» искусственных елок для малогабаритных квартир, которые предлагаются на маркетплейсах по цене около 8 тысяч рублей. При этом рынок демонстрирует явное стремление покупателей к более дорогим и долговечным инвестициям в праздничную атрибутику.

Продолжение после рекламы

Экономисты объясняют рост цен в пределах 13-15% общей инфляцией и зависимостью рынка от импорта, в основном китайского. Текущие продажи основаны на партиях, завезенных летом и осенью, когда курс был менее благоприятным, а логистические расходы остаются высокими.

Сезон покупок стартовал в этом году рекордно рано — 29 сентября, несмотря на теплую осень и отсутствие снежного покрова. Новогодние товары массово появились в магазинах и на маркетплейсах раньше обычного, что и спровоцировало ранний всплеск покупательской активности. Динамика спроса смещалась от месяца к месяцу: в сентябре лидировали базовые украшения (47% продаж), в октябре — гирлянды и световые занавесы (35%), а в ноябре на первый план вышла пиротехника, доля которой достигла 20%.