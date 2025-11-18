Скандальный губернатор ответил на протест прокуратуры насчет отставки главы ЦИК региона

Балицкий рассмотрел протест надзорного ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уже рассмотрел протест прокуратуры на свой указ об отставке председателя регионального избиркома Галины Катющенко. Об этом Балицкий сообщил в ответе.

«По результатам рассмотрения протеста прокурору региона предоставлено мотивированное обоснование позиции губернатора Запорожской области. Считаем свою позицию мотивированной, законной и готовы к дальнейшему рассмотрению вопроса», — передает газета «Ведомости» ответ Балицкого на редакционный запрос.

Ранее Евгений Балицкий на рабочей встрече с членами избирательной комиссии объявил об освобождении от обязанностей ее председателя, Галины Катющенко. Решение было принято «в связи с утратой доверия» после доклада комитета по противодействию коррупции.

Позднее Балицкий уточнил, что антикоррупционный комитет обнаружил, мол, по счетам Катющенко за год прошло более 40 миллионов рублей, которые она не смогла объяснить. Также она не подала декларацию о доходах, что, по его словам, является грубым нарушением для госслужащего.

Балицкий подчеркнул, что не уволил чиновника, а отозвал ее из комиссии в рамках своих полномочий, и заявил, что «никаких привилегий никому быть не может». Решение губернатора было оспорено на федеральном уровне. Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова расценила указ Балицкого как превышение полномочий, поскольку члена комиссии, назначенного по представлению ЦИК, может освободить только сама ЦИК. Она пообещала оспорить указ и направила обращение в Генпрокуратуру.