Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Страна ЕС срочно обратилась к НАТО

Словакия запросила помощи у НАТО
19 ноября 2025 в 06:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Словакия пообещала НАТО поддерживать Украину

Словакия пообещала НАТО поддерживать Украину

Фото: Министерство обороны Великобритании

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил генсека НАТО Марка Рютте усилить противовоздушную оборону республики и пообещал продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства.

«На рабочем ужине они (Фицо и Рютте, — прим. URA.RU) говорили о сотрудничестве между Словакией и НАТО <...> во время дискуссии он [Фицо] попросил генерального секретаря также об усилении противовоздушной обороны Словакии», — отмечает пресс-служба правительства Словакии по итогам встречи в Братиславе, сообщение опубликовано на официальном сайте. При этом Фицо подчеркнул, что Словакия продолжит оказывать Украине «нелетальную помощь», но не будет поставлять летальное оружие.

В начале октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина впервые с апреля 2023 года получит пакет помощи от Словакии. Соглашение о передаче оборудования и техники уже подписано. Это будет первый пакет помощи с тех пор, как Роберт Фицо возглавил правительство страны осенью 2023 года.

Продолжение после рекламы

В то же время в России неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Украине не изменят ситуацию на фронте, а лишь усугубят конфликт и приведут к новым жертвам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что разногласия внутри ЕС по поводу помощи Киеву — результат экономического давления и усталости европейских обществ от затяжного конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что дальнейшее наращивание военной поддержки Украины приведет к росту напряженности между Россией и Западом, а также к новым экономическим и политическим проблемам внутри Евросоюза.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал