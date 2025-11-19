Страна ЕС срочно обратилась к НАТО

Словакия пообещала НАТО поддерживать Украину Фото: Министерство обороны Великобритании

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил генсека НАТО Марка Рютте усилить противовоздушную оборону республики и пообещал продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства.

«На рабочем ужине они (Фицо и Рютте, — прим. URA.RU) говорили о сотрудничестве между Словакией и НАТО <...> во время дискуссии он [Фицо] попросил генерального секретаря также об усилении противовоздушной обороны Словакии», — отмечает пресс-служба правительства Словакии по итогам встречи в Братиславе, сообщение опубликовано на официальном сайте. При этом Фицо подчеркнул, что Словакия продолжит оказывать Украине «нелетальную помощь», но не будет поставлять летальное оружие.

В начале октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина впервые с апреля 2023 года получит пакет помощи от Словакии. Соглашение о передаче оборудования и техники уже подписано. Это будет первый пакет помощи с тех пор, как Роберт Фицо возглавил правительство страны осенью 2023 года.

