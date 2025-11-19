Над регионами России сбили 26 украинских дронов
19 ноября 2025 в 22:36
Над регионами сбили 26 дронов ВСУ
За семь часов над регионами России силы ПВО уничтожили двадцать шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 13:00 мск до 20:00 мск силы противовоздушной обороны отразили 26 украинских беспилотников: 11 над территорией Республики Крым, десять над Брянской, четыре над Курской и один БПЛА над территорией Белгородской области», — передали в военном ведомстве.
