Общество

Над регионами России сбили 26 украинских дронов

19 ноября 2025 в 22:36
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За семь часов над регионами России силы ПВО уничтожили двадцать шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 13:00 мск до 20:00 мск силы противовоздушной обороны отразили 26 украинских беспилотников: 11 над территорией Республики Крым, десять над Брянской, четыре над Курской и один БПЛА над территорией Белгородской области», — передали в военном ведомстве.

